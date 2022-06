Plintron

Plintron gewinnt den MVNE of the Year 2022 Award auf dem MVNOs World Congress

Berlin (ots/PRNewswire)

Plintron hat bei den MVNO Awards, die während des MVNO World Congress 2022 in Berlin verliehen wurden, die Auszeichnung „MVNE of the year" gewonnen. Diese Auszeichnung wird an ein MVNE/A verliehen, das erfolgreich mit mehreren MVNOs und MNOs zusammengearbeitet hat und für alle Parteien wirtschaftlich vorteilhafte Partnerschaften und Angebote entwickelt hat. Die Bewertungskriterien für den Preis waren Kosten der Lösung, Zuverlässigkeit und Innovationsgrad.

Subhashree Radhakrishnan, Mitbegründer und stellvertretender Vorsitzender von Plintron, sagte: „Plintron freut sich sehr über die Auszeichnung mit dem prestigeträchtigen MVNE of the Year 2022 Award auf dem MVNO World Congress. Dies ist eine Anerkennung für unseren ständigen Fokus auf Innovation sowie die Zuverlässigkeit und Qualität unserer Dienste."

Plintron hat in den letzten beiden Quartalen Dienstleistungen in 5 Ländern eingeführt und hat auch für die kommenden Monate aggressive Wachstumspläne. Plintron bietet ein innovatives Mobile Virtual Network Aggregator (MVNA)-Modell an, das zusätzlich zu seiner anpassbaren, flexiblen und erschwinglichen MVNE-Plattform auch Wholesale-Airtime-Verträge und fertige Roaming-Allianzen anbietet. Plintron bietet auch andere Zusatzleistungen wie ein White-Label-Self-Care-Portal, eine White-Label-App und Zugang zu mehr als 1000 Drittanbietern und mehreren Zahlungs-Gateways.

Plintron konzentriert sich darauf, Marken in die Lage zu versetzen, mobile Dienste anzubieten, um eine zusätzliche Einnahmequelle zu erschließen und gleichzeitig die Kundenbindung und das Engagement zu erhöhen. Plintron bietet ein komplettes, anpassbares End-to-End-Paket an, das als Telecom as a Service (TaaS) angeboten wird, und kümmert sich vollständig um die regulatorischen und telekommunikativen Aspekte, während sich die Marken auf ihre Kernkompetenzen Vertrieb und Marketing konzentrieren.

Plintron verfügt über gezielte Angebote für Nischensegmente und unterstützt darüber hinaus alle Marktmodelle einschließlich eines innovativen Aggregatormodells.

Zu den Schwerpunktsegmenten gehören Banken, Fintech, Versorgungsunternehmen, IoT, ISP, Festnetzanbieter, Sportvereine, Bildungseinrichtungen, Tourismusdienstleister, Einzelhandel, Gemeinden, Interessensgruppen und Verbrauchermarken.

Informationen zu Plintron

Plintron ist ein innovatives SaaS-Unternehmen, das über seine Cloud-Kommunikationsplattform MVNE-, MVNA-, CPaaS- und IOT-Lösungen anbietet. Es ist der weltweit größte länderübergreifende End-to-End-Anbieter von MVNA und MVNE mit einem Kundenstamm auf 6 Kontinenten. Mit mobilen Netzwerkdiensten in mehr als 30 Ländern auf 6 Kontinenten, die von mehr als 1000 Telekommunikationsexperten unterstützt werden, hat Plintron mehr als 143 MVNOs gegründet und mehr als 165 Millionen Mobilfunkteilnehmer.

Besuchen Sie www.Plintron.com

Kontakt: Shamik Biswas

marketing@plintron.com

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1839055/Plintron_Logo.jpg