Medienmitteilung, 22.4.2022

Erste SNBS Zertifizierung Level Platin für Holzbau in St. Gallen

Die Wohnüberbauung Waldacker in St. Gallen erreichte die Stufe Platin des Labels SNBS 2.0 Hochbau in der definitiven Zertifizierung. Es ist schweizweit das erste zertifizierte Platin-Projekt in Holzbauweise und kann als Pionierleistung bezeichnet werden. Der SNBS Hochbau ist ein Qualitätssiegel, das die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermassen abdeckt in Planung, Bau und Betrieb. Er beurteilt das Gebäude selbst und dessen Standort im Kontext seines Umfeldes mit dem Blick auf den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie.

Am 21. April übergab Stefanie Steiner von der Zertifizierungsorganisation SNBS im Rahmen einer Zertifizierungsfeier im Tröckneturm St. Gallen das Zertifikat und bedankte sich bei der Bauherrschaft Previs Vorsorge für die gute Arbeit und Abwicklung der Zertifizierung.

Die Überbauung Waldacker setzt sich aus zwei langen geknickten Gebäudezeilen zusammen, die sich längs an das natürliche Gelände anschmiegen. Sie bilden gemeinsam einen Innenraum, der den Bewohnerinnen und Bewohnern als Begegnungs- und Kommunikationsraum dient. Die Gebäude wurden ab Oberkante Untergeschoss fast vollständig im Holzsystembau mit geschlossener, hinterlüfteter Fichtenholzschalung gebaut, inklusive der Liftschächte. Inspiriert wurde der Holzbau vom historischen Tröckneturm, der sich unmittelbar neben der Überbauung befindet.

Der Wohnraum hat beidseitig ausgelagerte Flächen in Form von Veranda und integriertem Wintergarten. Die Wohnungen sind durch einen durchgängigen Laubengang erschlossen; der Zugang erfolgt über aussenliegende, gedeckte Treppenhäuser. Auf den Dächern wurden Fotovoltaik-Anlagen installiert und die Wärmeversorgung wird durch das Fernwärmenetz der Stadt St. Gallen sichergestellt. Zwischen den beiden Bauzeilen lädt ein durchgehend begrünter Binnenraum mit Spielplatz und Sitznischen zum Verweilen ein. Das Quartier soll möglichst autofrei gehalten werden. Es gibt eine grosse Anzahl von Veloabstellplätzen und Ladestationen für E-Bikes und E-Autos. Es sind auch Mobility-Fahrzeuge platziert, die von den Mieterinnen und Mietern genutzt werden können.

Der SNBS Hochbau ist ein Baustandard, der für Sie an alles denkt: Mit ihm bauen Sie nach allen Dimensionen der Nachhaltigkeit – heute für die Zukunft. Er ermöglicht es, die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt umfassend in die Planung, den Bau und den Betrieb miteinzubeziehen.

Minergie-P bezeichnet Niedrigstenergie-Bauten und genügt maximalen Ansprüchen an Qualität, Komfort und Energie. Insbesondere wegen einer herausragenden Gebäudehülle. Der Zusatz ECO ergänzt die drei Minergie-Baustandards mit den Themen Gesundheit und Bauökologie.

Kontakt SNBS Hochbau: Zertifizierungsorganisation SNBS, Andrea Stüdeli, Bäumleingasse 22, 4051 Basel, T +41 61 205 25 40, hochbau@snbs.ch, www.snbs-hochbau.ch

