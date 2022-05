bexio ag

QR-Rechnung: Jetzt handeln mit bexio

Neu: bLink - wie bexio mit Schweizer Grossbanken die Buchhaltung weiter vereinfacht

Rapperswil (ots)

KMU müssen handeln: Rote und orange Einzahlungsscheine werden am 30. September 2022 eingestellt. Die neuen QR-Rechnungen erleichtern den Zahlungsverkehr enorm - und werden von Kunden der Business-Software bexio bereits intensiv genutzt: In den vergangenen drei Monaten wurden über 600'000 QR-Rechnungen verschickt.

Neu bei bexio: "bLink", die zentrale und standardisierte Plattform von SIX, welche die Business-Software mit den Schweizer Grossbanken Credit Suisse, UBS sowie Zürcher Kantonalbank verbindet. E-Banking und Buchhaltung werden dank einem stärker automatisierten Datenaustausch noch einfacher.

Der neue Standard im Schweizer Zahlungsverkehr (QR-Rechnung) wird zwingend ab Oktober 2022. Bereits heute können bexio-Kunden eingehende QR-Rechnungen mit ihrer Mobile-App automatisiert auslesen und ausgehende QR-Rechnungen mit wenigen Klicks erstellen. Allein in den vergangenen drei Monaten haben Kunden mehr als 600'000 QR-Rechnungen über bexio verschickt.

Aber nicht nur das: Durch die Open-Banking-Plattform "bLink" von SIX wird der Zahlungsverkehr von KMU künftig weiter automatisiert. Dadurch werden Kunden noch stärker von administrativen Aufwänden befreit. Die bisher individuellen Schnittstellen zwischen bexio und den drei Grossbanken Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank werden abgelöst und neu über das Bindeglied bLink standardisiert verknüpft. Ab Mitte Juni steht die Schnittstelle über bLink gemeinsamen Kunden zur Verfügung.

Die Vorteile von bLink liegen auf der Hand: Gemeinsame Kunden können Zahlungen ins E-Banking direkt mit offenen Rechnungen und ihrer Buchhaltung abgleichen. Neu werden dabei Transaktionen vom E-Banking automatisch über Nacht abgeholt und mit der Buchhaltung in bexio abgeglichen - ein erneutes Login ist nicht nötig.

Credit Suisse, UBS und Zürcher Kantonalbank: Besser mit bLink

"Wir freuen uns, mit der Zürcher Kantonalbank, der UBS sowie der Credit Suisse drei der führenden Schweizer Banken über bLink anzubinden", so Matthias Paulus, Product Owner bei bexio. "Über den neuen Standard bLink versprechen wir uns eine zuverlässige sowie skalierbare Schnittstelle zwischen E-Banking und bexio."

Über bexio

Das Business-Software-Unternehmen bexio wurde 2013 gegründet und ist seit Juli 2018 eine Tochter der Mobiliar. bexio bietet Schweizer Selbstständigen, Kleinunternehmen und Startups cloudbasierte Business-Software an. Das Unternehmen verringert die administrative Last für KMU, damit sie sich auf das Kerngeschäft konzentrieren können. Das Scale-up mit Sitz in Rapperswil SG wächst stark, bedient über 40'000 Kunden und beschäftigt über 120 Mitarbeitende. 2016 und 2017 wurde bexio als bestes Software-Startup der Schweiz ausgezeichnet. www.bexio.com