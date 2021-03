bexio ag

Wachstum in der Corona-Krise: Bereits über 40'000 Unternehmen arbeiten ortsunabhängig mit bexio

Rapperswil (ots)

Webbasierte Business-Software ist in der aktuellen Lage gefragt: Der Kundenstamm von bexio wächst weiter stark auf über 40'000 Kleinunternehmen, Startups und Selbstständige. Zur Unterstützung dieser KMU arbeiten mittlerweile mehr als 800 zertifizierte Treuhand-Partner mit bexio. Um bestehende sowie neue Kunden in der Corona-Krise zu unterstützen, hat bexio sein Angebot mit kostenlosen Inhalten und Online-Kursen ausgebaut.

Die Nachfrage nach webbasierten und damit ortsunabhängigen Software-Lösungen wurde in der Corona-Krise weiter beschleunigt. Das zeigt sich auch im Kundenstamm von bexio: Über 40'000 Unternehmen arbeiten bereits mit der cloudbasierten Business-Software für KMU. "Neben dem ortsunabhängigen Arbeiten sind Merkmale wie die Sicherheit und Swissness mit dem Standort Schweiz für unsere Neukunden aktuell zentral", erklärt Rouven Mayer, COO von bexio, einige der Erfolgsfaktoren. "In der gegenwärtigen Situation spüren wir im operativen Geschäft eine verstärkte Marktnachfrage nach webbasierten Lösungen wie bexio."

"Produktiv arbeiten trotz Pandemie" und weitere Online-Kurse

Aufgrund der enorm angestiegenen Nachfrage wächst neben dem Kundenstamm auch das Angebot an Pandemie-spezifischen Inhalten und Online-Kursen stark: von kostenlosen Leitfäden zu KMU-relevanten Themen wie Kurzarbeit oder Homeoffice bis zusätzlichen Kursen im Rahmen der neuen Wissensplattform "bexio University". "An die aktuelle Lage angepasste Online-Seminare, wie 'Produktiv arbeiten trotz Pandemie', stossen auf grosse Nachfrage", freut sich Joël Ben Hamida, Head of Community & Education bei bexio. "Mit der bexio University ermöglichen wir KMU und Treuhändern eine digitale Weiterbildung." Die Plattform wird schrittweise mit exklusiven Inhalten ergänzt, um nicht nur die steigende Nachfrage von Bestandskunden abzudecken, sondern zunehmend auch potenzielle Kunden anzusprechen. "Alles, um Schritt für Schritt weiter nachhaltig zu wachsen", resümiert Mayer.

Über bexio

bexio ist einer der Marktführer cloudbasierter Business-Software für Schweizer Kleinunternehmen, Selbstständige und Startups. Die Online-Plattform deckt die gesamte Administration eines KMU in einer Lösung ab: Beginnend mit dem Erstellen von Offerten über automatisierte Rechnungs- und Mahnläufe bis zum integrierten E-Banking und der Online-Buchhaltung mit direktem Treuhänder-Zugang. bexio mit Sitz in Rapperswil am Zürichsee hat über 40'000 Kunden, über 800 zertifizierte Treuhand-Partner und mehr als 100 Mitarbeitende. www.bexio.com