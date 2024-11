Limelight Pictures GmbH

Limelight Pictures präsentiert: "Reise ins Licht" - Ein Dokumentarfilm über Nahtoderfahrungen

Am 5. Dezember 2024 bringt Limelight Pictures den Dokumentarfilm "Reise ins Licht" in die Schweizer Kinos. Dieser Film bietet einen faszinierenden und tiefgreifenden Einblick in das Phänomen der Nahtoderfahrungen. Durch die Kombination von wissenschaftlichen Perspektiven und persönlichen Berichten schafft der Film ein umfassendes Bild, das den Zuschauer dazu anregt, über die Grenzen unserer physischen Existenz und die Möglichkeiten eines Lebens nach dem Tod nachzudenken.

"Reise ins Licht" beleuchtet die Erlebnisse von Menschen, die klinisch tot waren und wieder ins Leben zurückgekehrt sind. Der Film untersucht, wie diese Nahtoderfahrungen unser Verständnis von Leben und Tod beeinflussen und stellt dabei Fragen nach dem "Danach" und dem Sinn des Lebens. Durch Interviews mit Überlebenden, die von Licht am Ende des Tunnels oder von Begegnungen mit verstorbenen Angehörigen berichten, sowie Expertenmeinungen aus den Bereichen Psychologie, Medizin und Theologie, präsentiert der Film verschiedene medizinische und spirituelle Erklärungsansätze.

Der Dokumentarfilm bietet auch eine breite Palette an Experteninterviews, um das Verständnis der Zuschauer für Nahtoderfahrungen zu vertiefen. Neurowissenschaftler, Neurologen, Physiker, Buddhisten und Theologen kommen zu Wort und beleuchten die Bedeutung von Nahtoderfahrungen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Auswirkungen auf das menschliche Bewusstsein, die Wahrnehmung von Zeit und Raum sowie die daraus resultierenden ethischen und moralischen Fragen werden intensiv erforscht.

Der Film wird von Gilles Tschudi begleitet und geführt, einem renommierten Schweizer Schauspieler, der den Zuschauer auf dieser Reise ins Licht mitnimmt.

Hauptdarsteller und Experten:

Gilles Tschudi - Ein bekannter Schweizer Schauspieler, der für seine Vielseitigkeit und Tiefe in der Darstellung verschiedener Charaktere geschätzt wird.

- Ein bekannter Schweizer Schauspieler, der für seine Vielseitigkeit und Tiefe in der Darstellung verschiedener Charaktere geschätzt wird. Reto Eberhard Rast - Schweizer Allgemeinarzt und Forscher im Bereich Nahtoderfahrungen.

- Schweizer Allgemeinarzt und Forscher im Bereich Nahtoderfahrungen. Andrea Pfeifer (Shmau) - Musikerin mit einer persönlichen Nahtoderfahrung, die ihr Leben und ihre Kunst tief beeinflusst hat.

- Musikerin mit einer persönlichen Nahtoderfahrung, die ihr Leben und ihre Kunst tief beeinflusst hat. Claire Stiefel - Erzählt ihre transformative Nahtoderfahrung öffentlich, um Bewusstsein und Verständnis zu schaffen.

- Erzählt ihre transformative Nahtoderfahrung öffentlich, um Bewusstsein und Verständnis zu schaffen. Angelo Barrile - Politiker und Arzt, der durch eine persönliche Gesundheitskrise beeinflusst wurde.

- Politiker und Arzt, der durch eine persönliche Gesundheitskrise beeinflusst wurde. Manuela Fazzi - Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Therapeutin, geprägt durch eine Nahtoderfahrung.

- Yoga-Lehrerin und Ayurveda-Therapeutin, geprägt durch eine Nahtoderfahrung. Sabine Amrhein - Expertin für spirituelle Lebensberatung, spezialisiert auf Heilung und Vergebung.

- Expertin für spirituelle Lebensberatung, spezialisiert auf Heilung und Vergebung. Emma Otero - Biodynamik-Therapeutin mit einem Schwerpunkt auf Erfahrungen mit Tod und Heilung.

- Biodynamik-Therapeutin mit einem Schwerpunkt auf Erfahrungen mit Tod und Heilung. Beat Grögli - Dompfarrer St. Gallen sowie Mitglied des Ordinariatsrates und des Domkapitels.

- Dompfarrer St. Gallen sowie Mitglied des Ordinariatsrates und des Domkapitels. Helmut Gassner - Buddhistischer Mönch und Übersetzer für den Dalai Lama.

- Buddhistischer Mönch und Übersetzer für den Dalai Lama. Thomas Wallimann - Sozialethiker und Theologe, der sich auf Gerechtigkeit und Menschenrechte spezialisiert hat.

- Sozialethiker und Theologe, der sich auf Gerechtigkeit und Menschenrechte spezialisiert hat. Hugo Stamm - Journalist und Experte für Sekten und religiöse Kulte.

- Journalist und Experte für Sekten und religiöse Kulte. Renato Renner - Physiker und Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich.

- Physiker und Professor für Theoretische Physik an der ETH Zürich. Peter Brugger - Neurowissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten in der Neuropsychologie.

- Neurowissenschaftler mit Forschungsschwerpunkten in der Neuropsychologie. Lukas Imbach - Neurologe und Experte für Epileptologie und Schlafmedizin.

Die Filmemacher:

René Schöpfer - Gründer und Geschäftsführer von Limelight Pictures, spezialisiert auf Filmproduktionen und Imagefilmen.

- Gründer und Geschäftsführer von Limelight Pictures, spezialisiert auf Filmproduktionen und Imagefilmen. Denny Spirig - Produzent und Inhaber von DC Pictures, mit Erfahrung in der Produktion von Image- und Produktfilmen.

- Produzent und Inhaber von DC Pictures, mit Erfahrung in der Produktion von Image- und Produktfilmen. Joachim Moser - Regisseur und Produktionsleiter mit Erfahrung in der Medienbranche.

- Regisseur und Produktionsleiter mit Erfahrung in der Medienbranche. Christian Bühlmann - Drehbuchautor, Multimedia Content Producer.

- Drehbuchautor, Multimedia Content Producer. Colin Weber - Kameramann und Editor mit Erfahrung in Live-Übertragungen und Sportdokumentationen.

- Kameramann und Editor mit Erfahrung in Live-Übertragungen und Sportdokumentationen. Janek Huschke- Erfahrener Content-Creator und Video-Editor im Bereich Marketing.

"Reise ins Licht" wird eine unvergessliche Reise für die Zuschauer, um unser Verständnis von Leben und Tod zu erweitern. Der Film lädt dazu ein, über die tiefgreifenden psychologischen und spirituellen Auswirkungen nachzudenken, die Nahtoderfahrungen auf das Leben haben können.

Das Projekt wurde von Limelight Pictures produziert und gelangt dank der Zusammenarbeit mit dem renommierten Verleih MovieBiz Films auf die grosse Leinwand, wodurch eine breite nationale Veröffentlichung gewährleistet wird.

www.reise-ins-licht.ch.

Kinostart: 5. Dezember 2024

Produktion: Limelight Pictures GmbH Schweiz

Verleih: MovieBiz Films

