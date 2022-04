Spital Zollikerberg

Spital Zollikerberg unter neuer Leitung - Christian Etter startet am 1. April als Spitaldirektor

Zollikerberg (ots)

Am 1. April tritt Christian Etter die Nachfolge von Dr. Orsola Vettori an, die nach über 20 Jahren erfolgreicher Spitalleitung in Pension geht. Christian Etter kennt die Stärken und Herausforderungen des Spitals Zollikerberg bestens. Seit 2016 war er Leiter Finanzen und Stellvertretender Spitaldirektor. Eine sehr gute Voraussetzung, um den erfolgreichen Weg des Spitals weiterzuführen.

Der 54-jährige Betriebsökonom Christian Etter ist durch seine langjährige Erfahrung als Leiter Finanzen und Stellvertretender Spitaldirektor des Spitals Zollikerberg mit den Besonderheiten des Spitals bestens vertraut und sehr gut vernetzt. Seit Mitte der 90er-Jahre übernahm er leitende Positionen im Finanz- und Rechnungswesen in verschiedenen Branchen und ist ein ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet. Vor seiner Tätigkeit im Spital Zollikerberg war er neben seinen leitenden Positionen im Bereich Finanzen Mitglied der Geschäftsleitung der Stiftung Zürcher Kinder- und Jugendheime sowie der Schweizerischen Technischen Fachschule Winterthur STFW.

Neben seinen hohen fachlichen Kompetenzen ist er eine Persönlichkeit mit ausgeprägter sozialer Kompetenz. Eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit internen Kolleginnen und Kollegen sowie externen Partnern und Institutionen war und ist ihm dabei ein besonderes Anliegen. Christian Etter möchte, wie es bereits seine Vorgängerin Dr. Orsola Vettori erfolgreich getan hat, die besondere Betriebskultur des Spitals pflegen und weiterentwickeln, in der Patientenzentriertheit und Partnerschaftlichkeit gelebt werden.

Christian Etter freut sich auf die neue Herausforderung als Spitaldirektor. Er ist stolz, dass er ein so gut aufgestelltes Spital sowohl in personeller als auch in finanzieller Hinsicht übernehmen kann. Es sei zudem gut zu wissen, dass hinter ihm ein eingespieltes Spitalleitungsteam sowie hochmotivierte und kompetente Mitarbeitende stehen.