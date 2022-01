Spital Zollikerberg

Erneuter Geburtenrekord im Jahr 2021 im Spital Zollikerberg

Zollikerberg (ots)

Im Jahr 2021 kamen zum ersten Mal über 2400 Neugeborene im Spital Zollikerberg zur Welt. Konkret zählte das Spital 2443 Neugeborene, was einen Anstieg der Geburten im Vergleich zum Vorjahr um gute 4 Prozent bedeutet. Zum sechsten Mal in Folge verzeichnete das Spital Zollikerberg über 2000 Geburten, womit sich die Geburtshilfe des Spitals als eine der erfolgreichsten in der Schweiz etabliert hat.

Seit vielen Jahren ist die Geburtshilfe mit angebundener Neonatologie ein sehr erfolgreiches Spezialgebiet des Spitals Zollikerberg. Die Beliebtheit steigt weiterhin, was die wachsenden Geburtenzahlen und die hohe Zufriedenheit der Gebärenden zeigen.

Eduard Vlajkovic, Chefarzt und Klinikleitung Frauenklinik, beschreibt mit einem gewissen Stolz die Besonderheit der Geburtshilfe des Spitals Zollikerberg: "Trotz der vielen Geburten können wir durch ein ausgezeichnet geschultes und interprofessionell zusammenarbeitendes Team eine herzliche und individuelle Betreuung unserer Gebärenden sicherstellen. Auch der partnerschaftliche Umgang unter den Expertinnen und Experten der verschiedenen Fachrichtungen ist für unsere Gebärenden und ihre Begleitpersonen spürbar. Diese gute Atmosphäre ist vor allem für Gebärende in dieser so emotionalen Zeit wichtig und macht das Geburtserlebnis in unserem Haus zu etwas ganz Besonderem."

Was spricht des Weiteren für die Geburtshilfe des Spitals Zollikerberg?

Das gute Zusammenspiel der Leitungen des Klinikbereichs Geburtshilfe sorgt für reibungslose Abläufe, welche die Patientin und ihre Bedürfnisse stets in den Fokus stellen. Fachärztinnen und Fachärzte für Geburtshilfe, Anästhesie und Neonatologie arbeiten Hand in Hand und sind rund um die Uhr verfügbar. Unser sehr erfahrenes Hebammenteam wird zudem von den Schwangeren und Gebärenden sehr geschätzt, was zahlreiche Feedbacks bestätigen. Ein in die Gebärabteilung integrierter Operationssaal und die unmittelbar angrenzende Neonatologie sorgen für besonders hohe Sicherheit für die Gebärenden und ihr Kind, sollte dies nötig sein. Die sehr komfortabel und schön eingerichteten Zimmer mit direktem Parkzugang werden auch sehr geschätzt.

Weitere Informationen zum entsprechenden Angebot des Spitals Zollikerberg finden Sie unter www.spitalzollikerberg.ch/geburt.