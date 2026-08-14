Globegarden Gmbh

Globegarden zählt zu den Leading Employers Switzerland 2026

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Zürich (ots)

globegarden gehört zu den besten Arbeitgebenden der Schweiz: Das unabhängige Institute of Research & Data Aggregation hat das Kita-Netzwerk mit dem Qualitätssiegel LEADING EMPLOYERS SWITZERLAND 2026 ausgezeichnet. Die Anerkennung wird exklusiv an das Top 1 % aller Arbeitgebenden des Landes verliehen.

Was diese Auszeichnung besonders macht: Man kann sich nicht dafür bewerben. LEADING EMPLOYERS basiert auf einer wissenschaftlichen Metaanalyse, die Millionen von Datenpunkten und Feedbacks aus unabhängigen Quellen auswertet - darunter Mitarbeiterbewertungen, Arbeitgeberstudien, bestehende Zertifizierungen wie Great Place to Work und HR-Kennzahlen. In einem siebenstufigen Analyseprozess werden die Quellen systematisch erfasst, strukturiert, validiert und bereinigt; zum Einsatz kommen dabei KI-gestützte Datenanalysen ebenso wie manuelle Qualitätssicherungsverfahren. Das Ergebnis ist ein objektives Gesamtbild, das die Verzerrungen einzelner Studien, von Selbstauskünften oder Marketingaussagen vermeidet.

Untersucht werden neun Themenfelder: Attraktivität & Image, Employee Experience, Work-Life-Qualität, Vergütung & Benefits, Führung, Kultur & Werte, Diversität & Inklusion, Nachhaltigkeit (ESG) sowie Recruiting-Performance. Ausgezeichnet wird nur, wer über alle diese Dimensionen hinweg überzeugt - aus Sicht der Mitarbeitenden ebenso wie im Vergleich mit dem gesamten Schweizer Arbeitsmarkt.

Anerkennung für rund 1000 Mitarbeitende

Für globegarden ist die Auszeichnung vor allem eines: eine Bestätigung für die Menschen, die Tag für Tag in den Kitas arbeiten. Rund 1000 Mitarbeitende begleiten an den Standorten in der Deutschschweiz Kinder in ihren ersten Lebensjahren - eine Aufgabe, die Fachlichkeit, Herz und Verlässlichkeit verlangt.

"Diese Auszeichnung gehört unseren Teams. Dass wir zum Top 1 % der Schweizer Arbeitgebenden zählen, ist eine Bestätigung, die nicht auf Selbstauskunft beruht, sondern auf dem, was unsere Mitarbeitenden tatsächlich erleben. Gute Arbeitsbedingungen und gute frühkindliche Bildung gehören zusammen - das eine gibt es nicht ohne das andere", sagt Vera Vuletic, Leiterin Personalabteilung bei globegarden.

Die Auszeichnung reiht sich ein in das kontinuierliche Engagement von globegarden für die eigenen Mitarbeitenden: von strukturierten Weiterbildungsangeboten über die Ausbildung von Lernenden bis hin zu internen Qualitäts- und Weiterbildungstagen für Teamleitungen. Bereits die Teilnahme an der unabhängigen Great-Place-to-Work-Befragung hatte gezeigt, wie Mitarbeitende ihren Arbeitsplatz bei globegarden erleben - Rückmeldungen, die nun auch in die Metastudie von LEADING EMPLOYERS eingeflossen sind.

Verantwortung als Arbeitgeberin in einem anspruchsvollen Berufsfeld

Die frühkindliche Bildung und Betreuung gehört zu den gesellschaftlich wichtigsten - und zugleich personalintensivsten - Branchen der Schweiz. Wer hier zu den führenden Arbeitgebenden zählen will, muss mehr bieten als einen Arbeitsplatz: Entwicklungsperspektiven, verlässliche Strukturen und eine Kultur, in der pädagogische Qualität und Wertschätzung der Mitarbeitenden Hand in Hand gehen.

globegarden versteht die Auszeichnung deshalb nicht als Schlusspunkt, sondern als Auftrag: die Arbeitsbedingungen in der frühkindlichen Bildung weiter zu stärken - für die Mitarbeitenden, die Kinder und die Familien, die dem Netzwerk täglich ihr Vertrauen schenken.

Über globegarden

globegarden ist ein privates Kita-Netzwerk mit Standorten in der Deutschschweiz. Rund 1000 Mitarbeitende betreuen und begleiten Kinder vom Babyalter bis zum Kindergarteneintritt. Das Unternehmen legt besonderen Wert auf pädagogische Qualität, die Ausbildung von Nachwuchsfachkräften und die kontinuierliche Weiterentwicklung seiner Teams.

Über LEADING EMPLOYERS

LEADING EMPLOYERS ist eine der umfassendsten Metastudien zur Arbeitgeberqualität. Sie verdichtet Millionen von Datenpunkten aus unabhängigen Quellen - von Mitarbeiterfeedbacks über bestehende Studien bis zu HR-Daten - zu einer ganzheitlichen Bewertung entlang von neun Themenfeldern und zeichnet auf dieser Basis exklusiv das Top 1 % der Arbeitgebenden eines Landes aus. Die Studie wird durch einen Beirat aus Wissenschaft und Wirtschaft begleitet. Weitere Informationen: www.leading-employers.org