Egmont Ehapa Media GmbH

Schraub, Fummel, Schepper! Erfindergenie Düsentrieb im Oster-Rausch

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Gigantische Ostereier und überdimensionale Schokohasen per Sprühstoß, das sind Erfindungen, die es nur in Walt Disneys Lustiges Taschenbuch Ostern Nr. 12 gibt. Natürlich hat dabei maßgeblich Daniel Düsentrieb seine geschickten Finger im Spiel. Mit seinem Spray können Osterutensilien ganz einfach vergrößert werden. Für Tollpatsch Donald Duck scheint aber selbst das Einfachste sehr kompliziert zu sein. Denn seine besprühten Ostereier entpuppen sich während des berühmten Umzugs durch Entenhausen als Monstereier. Riesige Küken schlüpfen plötzlich aus den supergroßen Eiern und haben ein Benehmen wie Godzilla in seinen besten Zeiten. Das mit dem Sprühen muss eben doch gelernt sein.

Eine Sorge ganz anderer Art beschäftigt Phantomias. Dass im Frühling die Bäume ausschlagen, ist hinlänglich bekannt, aber dass sie plötzlich Beine kriegen? Das klingt nach einem Fall für unseren maskierten Rächer. Viel Zeit bleibt ihm nicht, bis die Bäume die Stadt erobert haben! Wird es ihm gelingen, das Problem bei der Wurzel zu packen? Und auch Onkel Dagobert kann den Frühling nicht so recht genießen. Wie jedes Jahr um diese Zeit ermittelt die Geschäftswelt im Milliardärsklub, wer die meisten Früchte im Kommerzgärtlein ernten konnte, poetisch gesagt. Unglaublicherweise herrscht diesmal bei den Bilanzen der Kollegen Klever und Duck absoluter Gleichstand! Eine Schatzsuche soll entscheiden, wer der aktuell reichste Mann der Welt ist.

Inhalt: Die Osterkatastrophe Invasion der Bäume Das Freizeithandbuch der Gartenarbeit Übermotiviert Der sture Maulwurf Der Schatz der Mooni Der rasende Mähe Ein treuer Freund Sportlich, sportlich! Kontrollwahn Der babylonische Mammutbaum Geheim bleibt geheim Bittersüßer Wettstreit Spaziergang mit Hindernissen Da haben wir den Salat Typisch Donald

Das LTB Ostern (8,50 EUR) ist mit jeder Menge Lesestoff ab dem 17.03.2020 im Handel erhältlich. Für Rezensions- und Verlosungsexemplare wenden Sie sich bitte an den Pressekontakt.

Kontakt:

Pressekontakt:



Anja Adam

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Auftrag von:

Egmont Ehapa Media GmbH

Egmont Verlagsgesellschaften mbH

Fon +49 (0)30/ 24 00 85 35

E-Mail a.adam@egmont.de