LOCKTON ÜBERSTEIGT IM GESCHÄFTSJAHR 2025 EINEN UMSATZ VON 4 MILLIARDEN US-DOLLAR, ANGETRIEBEN VON BRANCHENFÜHRENDEM ORGANISCHEM WACHSTUM UND UNERMÜDLICHEM KUNDENFOKUS

Kansas City, Missouri

Globale Ausrichtung und Ernennung von Führungskräften sorgen dafür, dass Lockton das fünfte Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Wachstum verzeichnet

Lockkton, Inc., der weltweit größte unabhängige und privat geführte Versicherungsmakler, erzielte im Geschäftsjahr zum 30. April 2025 einen weltweiten Umsatz von 4,0 Milliarden US-Dollar, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (Compound Annual Growth Rate, CAGR) von mehr als 16 % in den letzten fünf Jahren entspricht.

Die wichtigsten Highlights für das Geschäftsjahr 2025

Der weltweite Umsatz stieg um 13 % auf 4,0 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch fast 100 % organisches Wachstum — dies bedeutet das fünfte Jahr in Folge mit zweistelligem organischem Wachstum für Lockton.

angetrieben durch — dies bedeutet das fünfte Jahr in Folge mit zweistelligem organischem Wachstum für Lockton. Das internationale Geschäft überstieg die Marke von 1 Milliarde US-Dollar , wuchs währungsbereinigt um 15 % und verzeichnete damit das vierte Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum.

, wuchs und verzeichnete damit das vierte Jahr in Folge ein zweistelliges Wachstum. Das US-Geschäft erreichte 2,7 Milliarden US-Dollar , wuchs um 11 % und setzte damit eine siebenjährige Serie von zweistelligen organischen Wachstumsraten fort.

, wuchs und setzte damit eine von zweistelligen organischen Wachstumsraten fort. Lockton Re wuchs im Vergleich zum Vorjahr um 29 % und setzt seine globale Expansion fort.

und setzt seine globale Expansion fort. Der Bereich Transaktionshaftung von Lockton festigte seine branchenführende Position, schloss eine Rekordzahl von Transaktionen ab und verzeichnete ein Wachstum von 59 % gegenüber dem Vorjahr.

„Lockton ist in erster Linie ein Wachstumsunternehmen, und unser kontinuierliches zweistelliges organisches Wachstum hebt uns weiterhin von unseren Mitbewerbern ab", erklärte Ron Lockton, Vorsitzender und Geschäftsführer. „Angesichts der zunehmenden Konsolidierung im Maklerbereich sind die Unabhängigkeit, die Leistungsfähigkeit und das konsequente Engagement von Lockton gegenüber unseren Kunden und Mitarbeitern weiterhin wichtige Faktoren für unser Wachstum und die Gewinnung erstklassiger Talente."

Führung und strategische Ernennungen

Im Jahr 2024 kehrte Ron Lockton in seine Position als Vorsitzender und Geschäftsführer zurück und war federführend bei einer Reihe wichtiger Personalentscheidungen, um die globale Führungsposition des Unternehmens zu stärken. Dazu gehörten Chris Brown als Geschäftsführer von Lockton International, Travis Leonard als Finanzchef, Tim Ryan als Leiter der US-Niederlassung, Claude Yoder als Daten-, Analyse- und Digitalchef sowie Mark Jones als internationaler Finanzchef. Diese Führungskräfte arbeiten mit etablierten Managern wie Tim Gardner, Geschäftsführer von Lockton Re, zusammen und bringen vielfältiges Fachwissen und eine gemeinsame Vision für nachhaltiges Wachstum mit.

„Wir fördern und stellen weiterhin versierte Führungskräfte in unserem globalen Unternehmen ein", sagte Ron Lockton. „Wir ergreifen umgehend Maßnahmen zur Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, darunter die Harmonisierung unserer Spezialbereiche, Produkte und Branchenlösungen weltweit."

Internationales Wachstum

Lockton International hat unter der Leitung von Geschäftsführer Chris Brown die 1-Milliarde-Dollar-Marke überschritten und dabei ein Wachstum von 15 % bei konstanten Wechselkursen erzielt, was fast doppelt so hoch ist wie das Wachstum anderer globaler Makler. Das Unternehmen hat weltweit seine geografische Präsenz und seine Geschäftstätigkeit strategisch ausgebaut, um einen leicht zugänglichen Kundenservice zu gewährleisten. Dazu gehören die bislang größte Investition von Lockton in Asien – in Indien – sowie die Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den nordischen Ländern. Das Unternehmen hat außerdem neue Geschäftsführer in Asien, Australien und dem Nahen Osten/Nordafrika ernannt.

Geschäftsergebnisse in den USA

Das US-Geschäft von Lockton verzeichnete einen Umsatzzuwachs von 265 Millionen US-Dollar, so dass sich der Gesamtumsatz in den USA auf 2,7 Milliarden US-Dollar erhöhte und damit das siebte Jahr in Folge ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum verzeichnet wurde. Im August wurde der langjährige Lockton-Manager Tim Ryan zum Leiter der US-Niederlassung ernannt. Im Februar wurde der ehemalige regionale Geschäftsleiter Tim Meacham zum Leiter von People Solutions ernannt, um einen gemeinsamen, unternehmensweiten Ansatz zur Bereitstellung einheitlicher Kundennutzen in den gesamten Vereinigten Staaten zu leiten.

Um die Dienstleistungen noch besser auf die Kundenbedürfnisse abzustimmen und die Bereitstellung individueller Lösungen zu verbessern, hat das Unternehmen ein US-amerikanisches Team für Branchenpraktiken unter der Leitung von Chris DiLullo eingerichtet und die Bereiche Sach- und Haftpflichtversicherung sowie Berufs- und Führungsrisiken unter der Leitung von Devin Beresheim, Leiter des Bereichs US Risk Solutions, zusammengeführt. Zum geografischen Wachstum in den USA gehörten ein neues Büro in Austin und die Erweiterung anderer Büros im ganzen Land.

Lockton Re

Lockton Re, das Rückversicherungsgeschäft des Unternehmens, erzielte ein Umsatzwachstum von 29 %. Im Jahr 2024 feierte das Unternehmen sein fünfjähriges Bestehen. In dieser Zeit verzeichnete es ein umfangreiches Wachstum und etablierte eine globale Präsenz mit 22 Standorten—mit nationaler Expansion in Greensboro und San Francisco sowie internationaler Expansion in Dublin, Mexiko-Stadt, Santiago und Paris. Re betreut mehr als 300 Kunden und verfügt über ein globales Team von über 500 Mitarbeitern, die in 20 globalen Segmenten tätig sind, darunter Landwirtschaft, Kapitalberatung und Portfoliolösungen, die im letzten Jahr eingeführt wurden. Mit kontinuierlichen Investitionen in Talente und neue Spezialgebiete ist Lockton Re für ein weiteres wachstumsstarkes Jahr gerüstet.

Digital und Innovation

Um die Möglichkeiten von Lockton zur Nutzung von Daten und Technologien im Dienste seiner Kunden zu modernisieren, hat das Unternehmen ein Daten-, Analyse- und Digitalbüro unter der Leitung des Innovations- und Analyseexperten Claude Yoder eingerichtet. Das Büro bietet ein völlig neues Paradigma für den Einsatz von Technologie, Datenanalyse und KI, um wertvolle, datengestützte Erkenntnisse zu liefern, die Kunden bei der Risikominimierung und -bewältigung unterstützen. Das Digital Office liefert bereits Erkenntnisse, die Kunden dabei unterstützen, Volatilität zu antizipieren, komplexe Risiken zu managen und intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen.

Kultur und Talente

Lockton zieht weiterhin Spitzenkräfte an, indem es seinen Kunden einen unvergleichlichen Mehrwert bietet. Dieser Ansatz, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht, ist die Grundlage für das branchenführende organische Wachstum in allen Marketingzyklen. Lockton ist weltweit für seine Unternehmenskultur angesehen und hat zahlreiche Auszeichnungen als Arbeitgeber erhalten, darunter fünf Mal in Folge die Auszeichnung „U.S. Best Managed Company", 16 Jahre in Folge „Best Places to Work in Insurance", das Bell Seal für psychische Gesundheit am Arbeitsplatz und den „2025 Employees' Choice Awards Best Places to Work Award" von Glassdoor. Auf internationaler Ebene ist Lockton in Australien, Neuseeland und Mexiko als „Great Place to Work" zertifiziert.

„Ich bin stolz auf unsere Lockton-Mitarbeiter, die durchweg außergewöhnlich hohe Kundenzufriedenheitswerte erzielen, die zu hervorragenden Kundenbindungsraten führen", sagte Ron Lockton. „Indem wir uns selbst treu geblieben sind, haben wir in fast 60 Jahren alle Trends in der Versicherungsmaklerbranche erfolgreich gemeistert. Unser einzigartiges Geschäftsmodell und unsere Privatunternehmensstruktur in Verbindung mit einer hervorragenden Unternehmenskultur verschaffen unseren Kunden und unseren Mitarbeitern einen entscheidenden Vorteil."

Informationen zu Lockton

Was Lockton auszeichnet, ist auch das, was uns besser macht: Unabhängigkeit. Die private Eigentümerschaft von Lockton ermöglicht es den über 13.000 Mitarbeitern in mehr als 155 Ländern, sich ausschließlich auf die Risiko- und Versicherungsbedürfnisse der Kunden zu konzentrieren. Dank seiner weltweiten Expertise verfügt Lockton über das erforderliche fundierte Verständnis, um herausragende Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lockton.com .

