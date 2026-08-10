Körber AG

Körber erhält 2026 CyberVadis Platinum und verbessert seine Cybersicherheitswertung erneut

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Hamburg (ots)

Mit der zweiten Platinum-Medaille in Folge gehört Körber zu den besten drei Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen. Erstmals wurden dabei auch Kriterien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz geprüft.

Körber ist im CyberVadis-Rating erneut mit der Platinum-Medaille ausgezeichnet worden. Mit 970 von 1.000 Punkten verbesserte der globale Technologiekonzern sein Ergebnis aus dem Vorjahr und zählt damit zu den besten drei Prozent der weltweit bewerteten Unternehmen. Das erneute Erreichen der höchsten Auszeichnung war in diesem Jahr besonders anspruchsvoll, da CyberVadis seine Anforderungen weiter erhöht hat - unter anderem um zusätzliche Kriterien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.

Für Körber ist das Ergebnis ein klares Signal an Kunden und Partner: Cybersicherheit bleibt eine strategische Priorität. Der Schutz von Daten und Vertrauen ist ein zentraler Bestandteil unseres Handelns. Es bestimmt auch, wie das Unternehmen künstliche Intelligenz nutzt, um die Zuverlässigkeit in den Industrien zu stärken, die es unterstützt.

"Unser CyberVadis-Ergebnis in diesem Jahr zeigt, dass unsere Sicherheitsstrategie in der gesamten Organisation funktioniert. Wir stärken die Resilienz unserer Infrastruktur und Prozesse kontinuierlich und schützen damit nicht nur Körber, sondern auch unsere Kunden und Partner. Mit der weiteren Verbesserung unserer Wertung haben wir gezeigt, dass unsere Sicherheitsstandards zu den höchsten in der Branche gehören", sagt Andreas Gaetje, Chief Information Security Officer bei Körber. "Als Technologiepartner orientieren wir uns eng an den Bedürfnissen unserer Kunden und unterstützen sie dabei, in einem zunehmend herausfordernden Umfeld verlässliche und sichere Abläufe aufrechtzuerhalten - in einem Umfeld, in dem sich Bedrohungen, auch durch generative KI, rasant weiterentwickeln."

CyberVadis, eine Tochtergesellschaft von EcoVadis, ist eine der führenden Plattformen für Cybersicherheitsbewertungen. Das Rating liefert einen international anerkannten Benchmark für den Reifegrad der Cybersicherheit und fokussiert sich auf die Wirksamkeit des Informationssicherheitsmanagementsystems eines Unternehmens. Die Platinum-Medaille wird ausschließlich an Organisationen vergeben, die eine außergewöhnliche und nachhaltige Reife im Bereich Cybersicherheit nachweisen.

Das CyberVadis-Rating basiert auf international anerkannten Standards, darunter ISO/IEC 27001 und das NIST Cybersecurity Framework. Bewertet wird die Leistung in vier Kernbereichen:

Identify - Identifikation von Assets, Risiken und kritischen Prozessen

- Identifikation von Assets, Risiken und kritischen Prozessen Protect - Schutzmaßnahmen wie Zugriffskontrollen, Schulungen und Backups

- Schutzmaßnahmen wie Zugriffskontrollen, Schulungen und Backups Detect - Mechanismen zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen

- Mechanismen zur Erkennung von Sicherheitsvorfällen React - Reaktions- und Wiederherstellungsprozesse im Fall von Vorfällen

Als globaler Technologiekonzern schützt Körber aktiv sensible Informationen und arbeitet daran, höchste Branchenstandards zu erfüllen. Der Ansatz verbindet eine klare Sicherheitsstrategie, ein starkes Risikomanagement sowie Kontrollen und Prozesse, die an internationalen Standards ausgerichtet sind.

Zusätzlich zur CyberVadis-Bewertung werden die Prozesse von Körber regelmäßig von unabhängigen Institutionen auditiert und zertifiziert, darunter auch Zertifizierungen nach anerkannten ISO-Standards.

Über Körber

Körber ist ein weltweit tätiger Technologiekonzern für intelligente Produktions- und Supply-Chain-Lösungen. Als zuverlässiger Innovationspartner setzt Körber unternehmerisches Denken in Erfolg für seine Kunden um und bietet führende Technologien, die den nächsten Schritt ermöglichen - von der End-to-End-Pharmaproduktion, über moderne Supply-Chain-Lösungen bis hin zu Hightech-Maschinen und -Prozessanlagen. Körber verbindet fundiertes Fachwissen mit integrierter Hardware und Software sowie digitalen Serviceleistungen, um Kunden dabei zu helfen, den nächsten Schritt zu gehen.

Weitere Informationen unter www.koerber.com