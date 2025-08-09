UnionPay International

UnionPay International startet eine exklusive Werbeaktion mit der InterContinental Hotels Group für Besucher aus aller Welt in China

Shanghai (ots/PRNewswire)

UnionPay International („UPI" oder „das Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter von Zahlungslösungen, hat eine exklusive Werbeaktion in Zusammenarbeit mit der InterContinental Hotels Group (IHG) angekündigt, bei der Inhaber von UnionPay-Kreditkarten in China einen Sofortrabatt von bis zu 15 % erhalten. Insgesamt sind mehr als 500 Hotels auf dem chinesischen Festland, die UnionPay Online-Zahlungen unterstützen, in das Angebot einbezogen, um das Zahlungserlebnis auf Reisen für internationale UnionPay-Karteninhaber zu verbessern.

Die InterContinental Hotels Group (IHG) ist ein weltweit führendes internationales Hotelmanagement-Unternehmen mit über 20 Hotelmarken. Zu den Luxus- und Lifestyle-Hotelmarken, die an dieser Aktion teilnehmen, gehören Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection und Hotel Indigo. Zu den Premium-Hotelmarken gehören Crowne Plaza Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels und voco hotels. Zu den mittleren bis gehobenen Marken gehören Holiday Inn und Holiday Inn Express. Auf dem chinesischen Festland betreibt die IHG über 800 Hotels, von denen mehr als 530 jetzt UnionPay Online-Zahlungen unterstützen und an dieser Aktion teilnehmen.

Zwischen dem 10. Juni und dem 31. Oktober 2025 können Karteninhaber mit UnionPay-Kreditkarten, die außerhalb des chinesischen Festlands ausgestellt wurden, von sofortigen Hotelrabatten profitieren, wenn sie berechtigte Hotels auf dem chinesischen Festland über die offizielle Website von InterContinental Hotels oder die IHG One Rewards Mobile App buchen, bei denen die UnionPay-Onlinezahlung an der Kasse akzeptiert wird. Kunden, die in Südkorea ausgestellte UnionPay-Kreditkarten oder UnionPay SplendorPlus-Kreditkarten verwenden, erhalten 15 % Rabatt bis zu 400 RMB. Nutzer anderer UnionPay-Kreditkarten, die im Ausland ausgestellt wurden, erhalten einen Rabatt von 10 % bis zu 200 RMB.

Das ausgedehnte Netzwerk von UnionPay gewährleistet eine breite Abdeckung in China mit nahezu universeller Akzeptanz an Geldautomaten und bei den wichtigsten Händlern. Mehr als 200 Millionen UnionPay-Karten wurden in 83 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlandes ausgegeben, so dass internationale Besucher von einer Währungsumrechnung in Echtzeit ohne übermäßige Gebühren profitieren können. Viele beliebte mobile Wallets im Ausland unterstützen UnionPay QR-Codes und ermöglichen so problemlose Zahlungen in Geschäften — ohne zusätzliche Apps. Reisende können auch ihre im Ausland ausgegebenen UnionPay-Karten mit Alipay oder WeChat Pay verknüpfen und so von Sonderrabatten ohne zusätzliche Gebühren profitieren.

Im Rahmen seiner kontinuierlichen Entwicklung hat UnionPay im letzten Jahr SplendorPlus eingeführt, ein neues Kartenprodukt, das auf internationale Besucher in China zugeschnitten ist. Die SplendorPlus-Karte bietet eine Reihe von Vorteilen, darunter Privilegien an inländischen Flughäfen, Zugang zu beliebten Touristenattraktionen, kulturelle und künstlerische Erlebnisse, lokale kulinarische Vergünstigungen und 1 % Cashback auf Ausgaben auf dem chinesischen Festland. Bis heute hat UnionPay International mit 56 Instituten in 20 Überseemärkten Partnerschaften geschlossen, um das SplendorPlus-Programm einzuführen oder Vereinbarungen zu unterzeichnen, die über zehn Millionen Karten umfassen.

Informationen zur InterContinental Hotels Group

Die InterContinental Hotels Group (IHG) ist ein weltweit führendes internationales Hotelmanagement-Unternehmen mit über 20 Hotelmarken, die mehr als 6.000 Hotels in 110 Ländern und Regionen betreiben. Zu den Luxus- und Lifestyle-Hotelmarken gehören Six Senses Hotels, Resorts & Spas, Regent Hotels & Resorts, Kimpton Hotels & Restaurants, InterContinental Hotels & Resorts, Vignette Collection und Hotel Indigo. Zu den Premium-Hotelmarken gehören Crowne Plaza Hotels & Resorts, HUALUXE Hotels & Resorts, EVEN Hotels und voco hotels. Zu den mittleren bis gehobenen Marken gehören Holiday Inn und Holiday Inn Express. Auf dem chinesischen Festland betreibt die IHG über 800 Hotels, von denen mehr als 500 inzwischen UnionPay-Online-Zahlungen unterstützen und an der oben genannten Aktion teilnehmen.

Informationen zu UnionPay International

UnionPay International (UPI) konzentriert sich auf das Wachstum und die Unterstützung des weltweiten Geschäfts von UnionPay. UPI arbeitet mit über 2.600 Partnern weltweit zusammen und ermöglicht die Akzeptanz von Karten in 183 Ländern und Regionen sowie die Ausgabe von Karten in 84 Ländern und Regionen. UnionPay International bietet qualitativ hochwertige, kosteneffiziente und sichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste für die größte Karteninhaberbasis der Welt und gewährleistet bequeme lokale Dienstleistungen für eine wachsende Zahl von UnionPay-Karteninhabern und -Händlern weltweit.

