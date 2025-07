UnionPay International

UnionPay startet weltweite Sommerkampagne mit exklusiven Reiseangeboten

Shanghai (ots/PRNewswire)

Exklusive Rabatte, Cashback und Wechselkursvergünstigungen für internationale Reisende

UnionPay International hat offiziell seine Globale Sommerkampagne 2025 gestartet, mit der exklusive Angebote für internationale Reisende auf dem Höhepunkt der weltweiten Urlaubssaison eingeführt werden. UnionPay-Karteninhaberinnen und -inhaber können im Sommer bei mehr als 100.000 Partnerhändlern an 25 beliebten Reisezielen von jeder Menge Vorteilen profitieren. Zu den Vorteilen gehören Händlerrabatte, günstige Wechselkurse und bankgestütztes Cashback, die allesamt das Einkaufs-, Essens- und Reiseerlebnis für Nutzerinnen und Nutzer weltweit noch besser werden lassen. (https://www.unionpayintl.com/cardholderServ/serviceCenter/merchant?language=en)

„Der Sommer ist die Zeit der schönen Erinnerungen, und wir möchten, dass UnionPay ein Teil davon ist", sagte Zhuang Bei, Vice President von UnionPay International. „Ob man in Paris shoppt, in Tokio isst oder mit der Familie in Singapur einen Freizeitpark erkundet – unsere weltweite Sommerkampagne macht jedes Erlebnis erschwinglicher, angenehmer und unvergesslicher."

Die diesjährige Kampagne trägt der Tatsache Rechnung, dass der weltweite Reiseverkehr wieder stark zunimmt – besonders Reiseziele in Asien und Europa werden immer beliebter. Buchungen in Länder wie Japan, Südkorea, Italien, Frankreich und das Vereinigte Königreich haben deutlich zugenommen. Als Reaktion darauf hat UnionPay sein globales Händlernetz erweitert und arbeitet nun mit Einzelhändlern in 35 internationalen Flughäfen und 60 großen Einkaufszentren zusammen, um Karteninhaberinnen und -inhabern exklusive Sommerprivilegien zu bieten.

UnionPay hat außerdem Partnerschaften mit den weltweit führenden Duty-Free-Gruppen, führenden Kaufhäusern und Outlet-Centern geschlossen, um exklusive Rabatte auf globale Marken anzubieten. Karteninhaberinnen und -inhaber können außerdem in über 3.500 lokalen Restaurants, Cafés und Fischmärkten sparen und über Plattformen wie Dianping und Uber Eats Sofortangebote nutzen.

Für Familienreisende während der Schulferien hat UnionPay in Zusammenarbeit mit acht weltbekannten Attraktionen thematische Angebote eingeführt. An Orten wie Resorts World Sentosa in Singapur und dem Kreuzfahrtschiff Royal Caribbean Spectrum of the Seas können UnionPay-Nutzerinnen und -Nutzer Cashback oder Sofortrabatte erhalten, wenn ihre Ausgaben bestimmte Mindestbeträge erreichen.

Vorteile bei Flügen und anderen Transportmitteln sind ebenfalls Teil der Kampagne. UnionPay-Karteninhaberinnen und -inhaber können bei Buchungen bei internationalen Fluggesellschaften wie Cathay Pacific, Singapore Airlines, Turkish Airlines und Air China von exklusiven Angeboten profitieren. Reisende können auch UnionPay-Rabatte in Anspruch nehmen, wenn sie Transitkarten in Japan und der SVR Hongkong aufladen oder Zahlungen mit J-Coin Pay in Japan und ZeroPay in Korea vornehmen, wobei Rabatte von bis zu 10 % möglich sind.

Neben der Förderung des weltweiten Einzelhandels durch Reisesparangebote bietet UnionPay chinesischen Reisenden weiterhin günstige Wechselkurse in über 30 Reisezielen, darunter Südostasien, Japan, Südkorea, Europa und der Nahe Osten. Karteninhaberinnen und -inhaber, die sich über die UnionPay-App anmelden und bestimmte Mindestbeträge erreichen, haben Anspruch auf günstigere Kurse. Inzwischen bieten 16 Partnerbanken auf dem chinesischen Festland, darunter ICBC, ABC, BOC, CCB und CMB, bis zu 12 % UnionPay-Karten-Cashback bei grenzüberschreitenden Transaktionen an, was die Kundenfrequenz bei globalen Händlern erhöht. Für die Einreise nach China geben mehr als 40 internationale Banken die UnionPay SplendorPlus Card aus und bieten exklusive Cashback- und Werbeaktionen für Ausgaben während der Reise in China an.

Mit einer Akzeptanz in 183 Ländern und Regionen, mehr als 73 Millionen Online- und Offline-Händlern und 1,7 Millionen Geldautomaten weltweit stärkt UnionPay seine Position als bevorzugte grenzüberschreitende Zahlungslösung. Mit dieser weltweiten Sommerkampagne bietet UnionPay International Reisenden weiterhin Wert, Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit bei jedem Schritt auf ihrer Reise.

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/unionpay-startet-weltweite-sommerkampagne-mit-exklusiven-reiseangeboten-302509163.html