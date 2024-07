UnionPay International

UnionPay International erweitert die Akzeptanz an europäischen Flughäfen und verbessert die Zahlungsdienste für Sommerreisende

Verbesserte Akzeptanz von UnionPay-Karten an großen europäischen Flughäfen

Während der Sommerreisezeit strömen immer mehr Touristen nach Europa, und die Akzeptanz von UnionPay-Karten an POS-Terminals (Point-of-Sale) in Europa liegt inzwischen bei über 80 %. UnionPay International macht Fortschritte bei der Verbesserung des Zahlungserlebnisses an den wichtigsten europäischen Flughäfen, einschließlich Flughäfen in Frankreich, Deutschland und Italien. Die Verwendung von UnionPay-Karten auf internationalen Reisen ist bei Reisenden inzwischen sehr beliebt.

In diesem Sommer hat UnionPay International die Verbesserung der Akzeptanzbedingungen für UnionPay-Karten an großen europäischen Flughäfen zur Priorität gemacht. Der Flughafen Charles de Gaulle in Frankreich, der Frankfurter Flughafen und der Amsterdamer Flughafen Schiphol in den Niederlanden gehören zu den Top-Flughäfen, an denen die Akzeptanz von UnionPay-Karten erheblich verbessert wurde. Über 80 % der Händler am Frankfurter Flughafen, über 90 % der Händler am Amsterdamer Flughafen Schiphol und zahlreiche renommierte Markengeschäfte und Duty-Free-Shops am Flughafen Charles de Gaulle unterstützen jetzt UnionPay-Karten und sorgen so für ein reibungsloses Zahlungserlebnis für Reisende.

Bequeme und sichere Zahlungen

Flughäfen sind in der Regel die erste Station für ausreisende Touristen, und UnionPay ist bestrebt, ein sicheres und bequemes Zahlungserlebnis zu bieten. Die großen Flughäfen der Welt akzeptieren jetzt UnionPay-Karten in Restaurants, Duty-Free-Shops und Unterhaltungseinrichtungen, mit denen Reisende problemlos Mahlzeiten, Geschenke und vieles mehr bezahlen können.

Bei der Ankunft können Touristen die Landeswährung direkt an Geldautomaten abheben, die UnionPay-Karten akzeptieren, sodass ein vorheriger Währungsumtausch überflüssig ist. Darüber hinaus können UnionPay-Karten oder die UnionPay-App an Steuerrückerstattungsstellen in Flughäfen verwendet werden, die eine einfache und schnelle Steuerrückerstattung ermöglichen.

Die Bemühungen von UnionPay International gehen über die Flughafendienste hinaus. Über 60 internationale Websites von Fluggesellschaften sowie beliebte Online-Reisebüros wie Trip.com, Booking.com und Klook.com akzeptieren jetzt UnionPay-Karten für den Kauf von Flugtickets, was die Reiseplanung für Touristen bequemer macht.

Ausweitung der Akzeptanz in ganz Europa

Die Akzeptanz von UnionPay-Karten nimmt in ganz Europa rasch zu. Derzeit unterstützen 90 % der europäischen Länder und Regionen UnionPay-Karten. Beliebte Reiseziele wie Frankreich, Deutschland, die Schweiz, Italien, Spanien und Ungarn haben eine kontinuierliche Verbesserung der Akzeptanzraten erfahren, was das Reiseerlebnis für UnionPay-Karteninhaber insgesamt verbessert. Karteninhaber profitieren von nahtlosen Transaktionen in den Bereichen Essen, Unterkunft, Transport, Unterhaltung und Einkaufen.

Zur Feier der Sommerreisezeit bietet UnionPay exklusive Rabatte für Karteninhaber in sechs beliebten europäischen Kaufhäusern, verschiedenen Einkaufszentren und Gourmet-Plattformen. In Frankreich können UnionPay-Karteninhaber zum Beispiel bei renommierten Geschäften wie Galeries Lafayette, Printemps und La Samaritaine Rabatte von bis zu 166 € erhalten.

Mit mehr als 230 Millionen ausgegebenen UnionPay-Karten in 81 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands engagiert sich UnionPay International dafür, das Zahlungserlebnis für seine Karteninhaber in Geschäften und im Internet zu verbessern. UnionPay-Karten werden mittlerweile in 183 Ländern und Regionen weltweit akzeptiert und bieten den Karteninhabern ein nahtloses grenzüberschreitendes Zahlungserlebnis.

