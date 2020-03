Betty Bossi AG

Betty Bossi macht alle Kochbücher kostenlos zugänglich

Medienmitteilung | 22. März 2020

Betty Bossi macht alle Kochbücher kostenlos zugänglich

Mit der Rezept-Initiative «Betty kocht mit Dir!» unterstützt das führende Kulinarik-Unternehmen während des Notstandes alle Menschen beim Kochen und Backen zu Hause. Die ganze Schweiz erhält ab sofort kostenlosen digitalen Zugang zu allen Kochbüchern seit 1973.

Aufgrund der Corona-Pandemie konzentriert sich der Schweizer Alltag auf die eigenen vier Wände. Wir alle kochen und backen – allein, zu zweit oder in der Familie. Mit der Rezept-Initiative «Betty kocht mit Dir!» möchten Betty Bossi Mitarbeitende die Bevölkerung optimal darin unterstützen.

Genussvolle Glücksmomente

Das Unternehmen macht auf einen Schlag mehr als 12'000 Rezepte aus allen seit 1973 erschienenen 120 Kochbüchern digital und kostenfrei zugänglich – eine Einmaligkeit in der Geschichte von Betty Bossi. Geschäftsführer Lars Feldmann erklärt den Grund dafür: «Wir möchten im herausfordernden Alltag unterstützen, zu genussvollen Glücksmomente verhelfen und damit einen Lichtblick in die anspruchsvolle Zeit zu Hause bringen.» Dazu gehöre die Freude am gemeinsamen Kochen und Backen ebenso wie der Genuss einer feinen Mahlzeit.

Alle Kochbücher sind ab sofort für die kommenden Wochen auf der Betty Bossi Website als digitale Blätterkataloge aufgeschaltet. Über ein Suchfeld kann in den einzelnen Kochbuch-Blätterkatalogen oder in der gesamten digitalen Rezeptdatenbank nach beliebten Gerichten gestöbert werden. Betty Bossi Rezepte sind zeitlose Klassiker, einfach in der Zubereitung und gelingsicher: vom getränkten Zitronencake über den Sonntagszopf bis zu Alltagshits wie Gschnätzlets mit Rösti.

Viele Kinderrezepte

Auch Kinder sind daheim und möchten beschäftigt werden. Deshalb schaltet Betty Bossi auch Dutzende beliebte Kinderrezepte zum Selberkochen oder Mitkochen auf. Zudem gibt es in einem Sonder-Newsletter sowie auf Social Media tägliche Koch- und Backinspiration unter dem Hashtag #BettyKochtMitDir. Alle Informationen zur Rezept-Initiative «Betty kocht mit Dir!» sind auf www.bettybossi.ch verfügbar.

Medienkontakt:

Viviane Bühr, Leiterin Unternehmenskommunikation, Tel. +41 44 209 19 73, kommunikation@bettybossi.ch