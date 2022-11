Airbiquity

AIRBIQUITY ERNENNT NEUEN VICE PRESIDENT ZUR STÄRKUNG DER PRÄSENZ IN EUROPA

Seattle (ots/PRNewswire)

Führendes Unternehmen im Bereich Connected Car stellt ehemaligen VMware- und Delphi Automotive-Experten ein, um das Geschäftswachstum und die Marktdynamik voranzutreiben

Airbiquity®, ein weltweit führender Anbieter von Connected-Car-Services, hat heute die Ernennung von Claes Valentin zum Vice President für Europa bekannt gegeben, um bestehende Kunden zu betreuen und die geschäftliche Expansion des Unternehmens in Europa fortzusetzen.

Valentin bringt umfangreiche Erfahrung in der Automobilbranche mit und hat in früheren Führungspositionen bei Delphi Automotive, Aptiv, VMware, ZF Group und Foretellix, um nur einige zu nennen, nachweisliche Erfolge bei der Gewinnung von Kunden und der Steigerung von Umsätzen erzielt. Valentin wird für die Leitung der regionalen Vertriebs- und Geschäftsentwicklungsbemühungen des Unternehmens verantwortlich sein und sich dabei auf den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und den Einsatz von Programmen in den Bereichen Automobil, Zweiräder, Off-Highway und anderen mobilitätsorientierten Sektoren konzentrieren.

„Die Erstausrüster (OEM) sind zunehmend ehrgeizig, was den Umfang ihrer Ziele und Betriebsabläufe angeht, da softwaredefinierte Fahrzeuge allmählich zur Norm werden. Airbiquity legt großen Wert darauf, dass unsere regionale Organisation ihre geschäftlichen Anforderungen sowohl in geografischer Hinsicht als auch im Hinblick auf ihre Erfahrung erfüllen kann", sagte David Jumpa, Chief Revenue Officer von Airbiquity. „Wir freuen uns sehr, dass Claes diese Führungsrolle übernimmt."

„Ich freue mich sehr, dem Airbiquity-Team beizutreten und die Präsenz des Unternehmens in Europa weiter auszubauen", erklärte Claes Valentin, Vice President für Europa bei Airbiquity. „Da die Bedeutung von Software weiter zunimmt, werden Automobilhersteller und andere mobilitätsorientierte Zulieferer in Europa sehr von Airbiquitys innovativen Diensten für vernetzte Fahrzeuge profitieren."

Valentin wird sein Büro in Stuttgart haben und von dort aus ganz Europa bereisen. Er gehört zu einem internationalen Team von Fachleuten, die das Geschäft von Airbiquity in der Zentrale in Seattle, USA, sowie in den Geschäftsstellen in London, Vereinigtes Königreich, Tokio, Japan, und Nagoya, Japan, unterstützen.

Mehr über Airbiquity erfahren Sie hier.

Informationen zu Airbiquity

Airbiquity® ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Fahrzeugdiensten und ein Pionier in der Entwicklung und Konstruktion von Automobiltelematik-Technologie. Airbiquity ist stets an der Spitze der Innovation in der Automobilindustrie und entwickelt die fortschrittlichste Softwaretechnologie für vernetzte Fahrzeuge und Cloud-Dienste. In Zusammenarbeit mit Airbiquity haben Automobilhersteller und -zulieferer hochgradig skalierbare, verwaltbare und sichere Serviceprogramme für vernetzte Fahrzeuge für Millionen von Fahrzeugen in weltweit mehr als 60 Ländern implementiert. Erfahren Sie mehr über Airbiquity auf www.airbiquity.com oder beteiligen Sie sich an der Diskussion @Airbiquity.

airbiquity@finnpartners.com