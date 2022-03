Franke Group

Christoph Hammer verstärkt den Verwaltungsrat der Artemis Group

Am 16. März 2022 hat der Verwaltungsrat der Artemis Group ein neues Mitglied berufen: Mit Christoph Hammer konnte ein Finanzexperte mit langjähriger internationaler Managementerfahrung gewonnen werden.

Mit der Wahl von Christoph Hammer wird der Verwaltungsrat der Artemis Holding AG auf sechs Mitglieder erweitert. Der 51-Jährige wird das Gremium vor allem mit seiner Finanzkompetenz bereichern. Er verfügt über Erfahrungen in verschiedenen Branchen, zum Beispiel Industrie- und Konsumgüter, Transport und Infrastruktur. Sein Fokus liegt auf der nachhaltigen Geschäftsentwicklung, der Steigerung der Wertschöpfung und der Lösung komplexer Probleme. Hammer ist selbständiger Berater und war zuletzt Group CFO und Mitglied der Konzernleitung bei der SBB AG. Zuvor war er rund neun Jahre bei der Hilti Group tätig, in der letzten Rolle als Head of Global Group Controlling. Davor war er Associated Partner bei PricewaterhouseCoopers und CFO bei der Starbucks Coffee Company in der Schweiz und Österreich. Christoph Hammer ist Schweizer und hat an der Fachhochschule Zürich Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Finanzen und Marketing studiert.

Michael Pieper, President/CEO Artemis Group, freut sich über neue Impulse, die Christoph Hammer in den Verwaltungsrat der Artemis Group einbringen wird: "Insbesondere mit seiner Finanzexpertise und seinem unternehmerischen Spirit hat uns Christoph Hammer überzeugt. Er verfügt zudem über langjährige internationale Führungskompetenzen in ganz unterschiedlichen Bereichen und wird den Verwaltungsrat mit seinem breiten Erfahrungsschatz und seiner offenen Sichtweise ideal ergänzen."

Die Artemis Group umfasst die Franke Group, die Artemis Real Estate Group (Immobilienportfolio in der Schweiz und im Ausland), die Mehrheitsbeteiligung Feintool Group (Weltmarktführer in der Feinschneidtechnologie) sowie die Artemis Asset Management Group (verschiedene strategische Beteiligungen an internationalen Unternehmen, die an der Schweizer Börse notiert sind, sowie an privaten Unternehmen). Die Gruppe beschäftigt weltweit über 11 000 Mitarbeitende. Der konsolidierte Umsatz beträgt rund CHF 2,8 Milliarden. Erfahren Sie mehr auf www.artemis-holding.com.