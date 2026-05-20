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Il fondatore di Infomaniak trasferisce il controllo della sua azienda a una fondazione per garantirne l'indipendenza

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Ginevra (ots)

Il 13 maggio 2026, Boris Siegenthaler, fondatore di Infomaniak, ha trasferito la maggioranza dei diritti di voto di Infomaniak a una nuova fondazione svizzera di pubblica utilità. Un atto irrevocabile e raro in Europa, che pone uno dei pionieri del Web europeo al riparo da qualsiasi acquisizione.

"La tecnologia ha senso solo se migliora la vita, rispetta il nostro pianeta e rafforza la nostra autonomia collettiva." - Boris Siegenthaler, fondatore di Infomaniak

Nata nel 1994 da un club di appassionati di informatica, Infomaniak non si è mai allontanata dal proprio DNA: indipendenza, sovranità digitale, rispetto della vita privata e ancoraggio locale. Da pioniera dell'accesso a Internet e dell'hosting in Svizzera ad attore cloud riconosciuto in tutta Europa, questo impegno è ora sancito da una struttura irrevocabile.

Una missione di pubblica utilità

Riconosciuta di pubblica utilità, la Fondazione Infomaniak svolge due missioni distinte. In primo luogo, sostenere progetti indipendenti d'interesse generale in quattro ambiti: sovranità digitale ed educazione, digitale etico, ambiente e biodiversità, transizione energetica. In secondo luogo, in qualità di azionista di riferimento di Infomaniak Group SA, garantire l'indipendenza e la continuità della missione etica dell'azienda.

La Fondazione prosegue ed estende un percorso già intrapreso. Da anni Infomaniak sostiene importanti iniziative open source come la Debconf, progetti di formazione come 42 Lausanne e azioni a favore dell'ambiente come Agent Green, il cui fondatore Gabriel Paun ha ricevuto nel 2024 il premio "Champions of the Earth" delle Nazioni Unite.

Il suo Consiglio è composto da quattro membri a titolo onorifico: Marc Maugué, attivo da molti anni nel settore delle fondazioni nella Svizzera romanda, Jonathan Normand, esperto di governance e strategie a impatto positivo in Svizzera, Claire Siegenthaler, rappresentante della terza generazione di una famiglia impegnata sulle questioni ecologiche ed etiche, e Boris Siegenthaler, fondatore e direttore strategico di Infomaniak, che ne assume la presidenza durante una fase iniziale di tre anni.

Perché ora

Trentadue anni dopo la creazione di Infomaniak, Boris Siegenthaler spiega la sua decisione:

"La fiducia che ci accordano milioni di privati e centinaia di migliaia di aziende e istituzioni è oggi immensa. Nell'era dell'IA, i dati che ci affidano hanno un valore strategico per il loro futuro. Questa fondazione è la garanzia che devo loro: la loro scelta è ormai protetta nel tempo." - Boris Siegenthaler

Il mercato del cloud attraversa una fase di accelerazione senza precedenti, segnata da una crescente dipendenza dai giganti americani. Il know-how tecnologico europeo si è in larga parte concentrato oltreoceano, le sfide climatiche impongono di ripensare l'impronta del digitale e diversi attori europei del cloud sono stati recentemente acquisiti da gruppi stranieri, esponendo i loro clienti a giurisdizioni extra-europee.

Per Infomaniak, questa fondazione è il coronamento di oltre trent'anni di impegno per un digitale sovrano, responsabile e sostenibile. Pone inoltre il presupposto necessario a ogni futura evoluzione dell'azionariato: nessun investitore, attuale o futuro, potrà alterare il DNA, la missione o l'indipendenza dell'azienda. L'azienda può accelerare il proprio sviluppo e accogliere, in piena sicurezza, le risorse necessarie alla sua crescita, senza mai compromettere gli impegni assunti nei confronti dei suoi clienti.

Una nuova struttura azionaria

Per anni, Boris Siegenthaler aveva progressivamente aperto il capitale di Infomaniak a 36 collaboratrici e collaboratori pilastri dell'azienda. Ma un'azienda la cui indipendenza poggia su una sola persona resta fragile. La Fondazione è ora questa garanzia che non dipende più da nessuno.

In qualità di azionista di riferimento di Infomaniak Group SA, la Fondazione esercita la maggioranza dei diritti di voto mediante azioni speciali che non potranno mai essere cedute. Tutti gli azionisti dell'azienda (Boris Siegenthaler e 36 collaboratrici e collaboratori) hanno approvato all'unanimità questa operazione e accettato di ridurre i propri diritti di voto. Ad oggi, Infomaniak non conta alcun investitore esterno.

L'azienda continua a essere guidata dal suo team di direzione: Marc Oehler (CEO), Céline Morey (CFO) e Boris Siegenthaler (CSO), che resta pienamente coinvolto nella strategia di Infomaniak. La Fondazione non prende alcuna decisione operativa, commerciale o tecnica.

Un impegno protetto nel tempo

La Carta delle partecipazioni, firmata dal fondatore, è il documento di riferimento che definisce gli impegni di Infomaniak in materia di sovranità, sostenibilità, rispetto della vita privata e ancoraggio locale. La Fondazione ne è la garante. Ogni anno, Infomaniak Group SA renderà conto del rispetto di tali impegni attraverso un rapporto d'impatto pubblico.

Nessuna acquisizione, cessione o cambio di controllo potrà d'ora in poi avvenire senza l'accordo della Fondazione, garante dell'indipendenza e della missione di Infomaniak nel tempo. Infomaniak non potrà mai essere venduta né distolta dalla sua missione.

"La nostra indipendenza non è una promessa. È una struttura. Questa fondazione è il coronamento di trent'anni di impegno e garantisce che Infomaniak continuerà a servire un digitale che serve l'essere umano, rispetta il pianeta e preserva l'autonomia dell'Europa, ben oltre le persone che oggi le danno vita." - Boris Siegenthaler

A proposito di Infomaniak e della Fondazione Infomaniak

Infomaniak sviluppa e gestisce dalla Svizzera un cloud sovrano, indipendente e sostenibile, utilizzato da milioni di utenti in tutta Europa. Il gruppo ha realizzato 56 milioni di franchi svizzeri di fatturato nel 2025 (+50% in tre anni) e conta oltre 340 collaboratori in Svizzera. Infomaniak Group SA è ora detenuta a maggioranza dalla Fondazione Infomaniak, fondazione svizzera di pubblica utilità con sede a Ginevra, che ne garantisce l'indipendenza e la missione.

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