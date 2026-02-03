Schweizerischer Städteverband / Union des villes suisses

Un non clair à l'initiative SSR : communes, villes et régions de montagne ont besoin des médias de service public

Bern (ots)

Grâce à ses émissions décentralisées, la SSR garantit que toutes les régions et tous les espaces linguistiques de la Suisse soient couverts médiatiquement et se fassent entendre au niveau national. L'initiative " 200 francs, ça suffit ! " (initiative SSR) qui sera soumise au vote le 8 mars 2026 menace la diversité des médias. Elle entraînerait par ailleurs d'importantes coupes dans l'offre de la SSR avec des conséquences désastreuses sur la couverture médiatique essentielle pour la démocratie et la cohésion nationale. C'est pourquoi l'Association des Communes Suisses (ACS), l'Union des villes suisses (UVS) et le Groupement suisse pour les régions de montagne (SAB) la rejettent fermement.

L'initiative SSR veut réduire la redevance radio-TV pour les ménages à 200 francs par année. Les entreprises seraient quant à elles complètement exonérées. Comme les moyens de la SSR seraient ainsi quasiment divisés par deux, elle devrait réduire ses programmes de manière drastique. De nombreuses offres journalistiques régionales ayant un rayonnement national seraient menacées. L'ACS, l'UVS et le SAB recommandent donc un non clair à cette initiative le 8 mars 2026. Le projet du Conseil fédéral d'abaisser la redevance à 300 francs pour les ménages présente déjà de gros défis pour la SSR. Des réductions encore plus importantes sont tout simplement irresponsables.

Dans le contexte où de nombreux médias locaux et régionaux disparaissent et que leurs recettes publicitaires sont de plus en plus accaparées par les géants de la tech, des médias de service public diversifiés et de bonne qualité sont particulièrement importants d'un point de vue démocratique et politique. En cas d'acceptation de l'initiative, de nombreuses émissions dans les secteurs de l'information, du sport et de la culture suisse disparaîtraient. Les associations communales ACS, UVS et SAB se prononcent en faveur d'une offre de la SSR forte et quadrilingue, indispensable pour une démocratie vivante et pour la cohésion nationale.