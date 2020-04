Insight Health

INSIGHT Health informiert: Petra Exner zur neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung ernannt

INSIGHT Health GmbH & Co. KG hat eine neue Vorsitzende der Geschäftsführung: Petra Exner, bisheriges Mitglied der Geschäftsführung, tritt die Nachfolge von Roland Lederer an. Gemeinsam mit Torsten Roos, Michael Hensoldt, Helmut Schomber und Thorsten Flach wird sie das Unternehmen weiterführen.

Petra Exner ist beinahe so lange im Unternehmen wie es dieses gibt: Seit 20 Jahren ist sie für INSIGHT Health tätig, davon 17 Jahre als Mitglied der Geschäftsführung. Sie leistete einen wesentlichen Beitrag zum Aufbau des Unternehmens und hat sämtliche Höhen und Tiefen miterlebt. Nun wird sie INSIGHT Health in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung im Sinne von Roland Lederer und seiner Vision fortführen. Der Unternehmensgründer und ehemalige Vorsitzende der Geschäftsführung verstarb im Dezember 2019.

Die Stärken von Petra Exner liegen im Projektmanagement und im Aufbau von neuen Geschäftsfeldern und -einheiten. Weiterhin verfügt sie über umfassende Kenntnisse in der Vermarktung von Produkten und Dienstleistungen. So wechselte sie im Jahr 2000 als Marketing- und Vertriebsmanagerin zu INSIGHT Health, wo sie nach drei Jahren in die Geschäftsführung aufstieg. Zuvor war Petra Exner unter anderem in den Bereichen Kundenservice und Marketing eines Unternehmens tätig, das schwerpunktmäßig Markforschung für die Pharmaindustrie anbot. Während dieser Zeit absolvierte sie ihr Marketingdiplom in St. Gallen/Schweiz.

Mit über 30 Jahren Erfahrung im Dienstleistungsbereich der Gesundheitsbranche verfügt Petra Exner über das marktspezifische Know-how, um Kundenbedürfnisse zu verstehen und neue Anforderungen schnell umzusetzen.

INSIGHT Health ist einer der führenden Informationsdienstleister im Gesundheitsmarkt mit Sitz in Waldems-Esch und Niederlassungen in Berlin und Wien. Das Unternehmen bietet aufgrund seiner umfassenden Branchenkenntnisse ein breites Portfolio datenbasierter Dienste zur Markt- und Versorgungsforschung an. Das Plus der INSIGHT Health GmbH & Co. KG liegt in der schnellen und transparenten Bereitstellung von Daten unter Beachtung der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie in der Ausarbeitung individueller Lösungen für die pharmazeutische Industrie, Krankenversicherungen, Ärzteverbände, Apothekenvereinigungen, wissenschaftliche Institute, Behörden, Politik und andere Entscheider im Gesundheitsmarkt.

