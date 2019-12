Bain & Company

Exklusive Karriereveranstaltung von Bain

Neues Recruiting-Event für Frauen mit digitalem Pioniergeist

München/Zürich (ots)

Mit dem neuen Recruiting-Format "Jumpstart your Internship - das Event für Frauen auf der Überholspur" startet die internationale Unternehmensberatung Bain & Company ins neue Jahr. Die Veranstaltung findet am 27. und 28. Februar 2020 in Berlin im Digital Discovery Hub von Bain statt. Sie umfasst auch einen Recruiting-Tag, an dem sich die Teilnehmerinnen einen Praktikumsplatz sichern können. Angesprochen sind Universitätsstudentinnen und Doktorandinnen aller Fachrichtungen, die lernen wollen, wie agiles Projektmanagement und digitale Fähigkeiten im Beratungsalltag eingesetzt werden.

"Gender Diversity ist eine strategische Priorität für Bain und unser wesentlicher Erfolgsfaktor", betont Bain-Partner Dominik Thielmann, zuständig für das Recruiting im deutschsprachigen Raum. Mit Trainings, dem internationalen Frauennetzwerk Women@Bain sowie individuellen Arbeitszeitmodellen fördert Bain die berufliche und persönliche Entwicklung seiner Mitarbeiterinnen. "Aufgrund dieses attraktiven Angebots haben wir in den vergangenen Jahren den Anteil der Beraterinnen bei Bain kontinuierlich steigern können", so Thielmann.

"Unser Digital Discovery Hub ist mit den neuesten Technologien ausgestattet und eine wirklich inspirierende Umgebung für Co-Creation", sagt Dr. Sebastian Walter, Leiter des Digital Innovation and Solutions Teams von Bain in EMEA. "Immer mehr Kunden verlangen auch digitale Lösungen. Entsprechend wichtig sind für unsere Consultants Digitalexpertise und routiniert agiles Arbeiten."

Bewerbung noch bis zum 19. Januar 2020 möglich

Bestandteil des Events ist auch ein Recruiting-Tag, an dem die Teilnehmerinnen ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und sich einen Praktikumsplatz sichern können. In einem Scrum-Training lernen sie, was agiles Projektmanagement in der Beratung bedeutet und wenden ihr Wissen direkt an. Zusätzlich können sich alle Teilnehmerinnen über den Berufseinstieg bei Bain informieren und ihr Netzwerk erweitern.

Noch bis zum 19. Januar 2020 haben Universitätsstudentinnen ab dem vierten Bachelorsemester sowie Doktorandinnen sämtlicher Fachrichtungen die Möglichkeit sich zu bewerben. Alle Informationen und Ansprechpartner gibt es unter www.joinbain.de/jumpstart.

Bain & Company

