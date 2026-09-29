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ARTE-Streamingtipps im Oktober 2026

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Straßburg (ots)

K U L T U R | P O P K U L T U R | K U N S T

Grenzenlos gruselig: Halloween bei ARTE

Schwerpunkt | Ab 22. Oktober auf arte.tv und auf ARTE

Halloween hält Einzug ins ARTE-Programm mit Hexen, Vampiren, Zombies und anderen dunklen Gestalten aus dem Jenseits. Neben Hitchcock-Thrillern können Horror-Fans Draculas wahre Geschichte entdecken oder sich der Faszination der Untoten hingeben. Zu sehen ist natürlich auch der Kultfilm The Rocky Horror Picture Show und eine neue Doku erzählt deren einmalige Erfolgsgeschichte.

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Frankfurter Buchmesse 2026: Tschechien gestern und heute

Schwerpunkt | Bereits online auf arte.tv und ab 3. Oktober auf ARTE

Buchmesse Frankfurt: ARTE blickt mit einem vielfältigen Programm auf die Geschichte und Gegenwart sowie auf die Welt der Literatur des Gastlands Tschechien. Neben Fersehfilmen sind Porträts der Schriftsteller Franz Kafka und Milan Kundera im Programm enthalten. Außerdem zeigt ARTE das zweiteilige Fernsehdrama "Gerta und die Welt am Abgrund", basierend auf Katerina Tuckovás vielfach ausgezeichnetem Roman.

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Claude Monets Seerosen - Schönheit für die Ewigkeit

Dokumentation | Bereits online auf arte.tv und am 11. Oktober auf ARTE

Claude Monets "Nymphéas" blieben bis nach seinem Tod unbeachtet, obwohl die "Seerosen" seine berühmten Bilderserien konsequent weiterführten. Erst später wurden sie neu entdeckt - heute gelten die Bilder als Meisterwerke der Moderne.

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S E R I E N | F E R N S E H F I L M E | K I N O

Sommer auf Asphalt

Fernsehfilm | Ab 1. Oktober auf arte.tv und auf ARTE

Les, eine Fahrradkurierin, hält von der Zukunft nicht viel und genießt ihren chaotischen Alltag. Doch das Auftauchen ihres entfremdeten Vaters Bert und ihre ungeplante Schwangerschaft bringen ihr Leben durcheinander - und dabei verschweigt Bert noch sein ernstes Problem.

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Filme von Costa-Gavras

Filmreihe | Online ab 1. Oktober auf arte.tv und am 16. Oktober auf ARTE

Neun Filme von Costa-Gavras, die politische Analyse und packendes Erzählen verbinden. Zwischen Thriller, Drama und Satire richtet sich der Blick auf Macht, Gewalt, Schuld und gesellschaftliche Verwerfungen. So entsteht ein präzises und engagiertes Kino, das politische Systeme und menschliche Konflikte sichtbar macht.

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Portobello - Unschuldig verurteilt

Serie | Online ab 8. Oktober auf arte.tv und ab 15. Oktober auf ARTE

Mit "Portobello" rekonstruiert Marco Bellocchio einen der aufsehenerregendsten Justizskandale Italiens. Die Serie erzählt den tragischen Aufstieg und Fall des Showmasters Enzo Tortora, dessen Leben durch Mitglieder der Camorra zerfällt.

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Einer von uns zittert

Web Only, Serie (OmU) | Online ab 16. Oktober auf arte.tv

Die erste Begegnung von Silvia und Mikkel ist von Anziehung und dem Wunsch nach Nähe geprägt. Die Serie erzählt von der Liebe zweier junger Menschen und davon, wie unterschiedliche Bedürfnisse und Missverständnisse ihre Beziehung bestimmen.

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A K T U A L I T Ä T | G E S C H I C H T E

USA 1960-1980: Die konservative Revolution

Dokumentationsreihe | Bereits online auf arte.tv und am 6. Oktober auf ARTE

"Make America great again": Diesen Slogan hat Ronald Reagan erfunden. Die dreiteilige Doku zeigt, wie sich seine ultrakonservativen Ideen in den 1960er- und 1970er-Jahren immer mehr in der amerikanischen Gesellschaft verbreiten - bis er 1980 zum Präsidenten gewählt wird.

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Krisenregion Naher Osten

Schwerpunkt | Online ab 5. Oktober auf arte.tv und am 20. Oktober auf ARTE

Anlässlich der anstehenden Parlamentswahlen in Israel am 27. Oktober 2026 widmet ARTE den Konflikten im Nahen Osten einen Schwerpunkt, u. a. mit dem Dokumentarfilm "Israel: Welches Land wollen wir?" über die Protestbewegung gegen Israels Regierung. Zudem bietet die fortlaufend aktualisierte Kollektion "Israel: Netanjahus politisches Überleben" weitere Reportagen, Dokumentationen und Hintergrundberichte.

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G E S E L L S C H A F T | W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Woran wir glauben

Dokumentationsreihe | Bereits online auf arte.tv und am 3. Oktober auf ARTE

Woher kommen wir? Warum leiden wir? Und woran halten wir uns fest, wenn die Welt unbegreiflich wird? Die Dokureihe geht den ältesten Fragen der Menschheit nach - und erzählt Glauben als Kraft, die unser Denken bis heute prägt.

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Chroniken eines toten Baums

Dokumentation | Online ab 19. Oktober auf arte.tv und am 26. Oktober auf ARTE

Eine abgestorbene Buche wird zum Lebensraum für unzählige Arten, die dort Nahrung, Schutz und Brutstätten finden. Der Film zeigt, warum natürliche Wälder so wichtig sind: Sie sind artenreich und unverzichtbar für das Ökosystem sowie den Klimaschutz.

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M U S I K

Tribute To Xatar - Der Konzertfilm

Web Only, Konzert | Online ab 15. Oktober auf arte.tv

In der Kölner Lanxess Arena kommen verschiedene KünstlerInnen zusammen, um Xatar und sein Werk zu feiern. Der Konzertfilm begleitet die Entstehung des Abends bis zu seinem emotionalen Finale.

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Die Mütter von Cherson

Dokumentation und Oper | Online ab 24. Oktober auf arte.tv und auf ARTE

Mehr als 20.000 ukrainische Kinder wurden seit Beginn des Krieges nach Russland verschleppt. Dieses Kriegsverbrechen wird nun zur Oper, die von einer Gruppe mutiger Frauen erzählt, die ihr Leben riskieren, um ihre entführten Kinder zu befreien. Die Welturaufführung in Warschau macht ihr Schicksal sicht- und hörbar. "Die Mütter von Cherson" und die Dokumentation über die Entstehung dieser einzigartigen Oper sind ab dem 24. Oktober auf arte.tv verfügbar.

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