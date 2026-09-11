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FKA Twigs verzaubert ihre Fans in der Adidas Arena in Paris: ARTE zeigt ihr Konzert ab dem 17. September auf arte.tv

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Straßburg (ots)

FKA Twigs verzaubert die Adidas Arena in Paris mit einem außergewöhnlichen Auftritt, bei dem Musik, Tanz und Inszenierung zu einem einzigen kreativen Ganzen verschmelzen. Ab 17. September auf arte.tv.

FKA Twigs zählt zu den prägenden Figuren der neuen alternativen Musik. Sie pflegt eine avantgardistische Ästhetik und versteht ihre Kunst als Gesamtwerk aus Performance, Bild und Sound. Am 8. Juni 2026 machte sie im Rahmen ihrer "Body High"-Tour in Paris Station und begeisterte mit einer Mischung aus Oper, R'n'B, Tanz, New Wave und Elektromusik, versehen mit einer Prise Cyberpunk..

Für ihre Bühnenshow inspirierte sich FKA Twigs bei den Raves in Prag und der tschechischen Alternativszene, die sie während der Dreharbeiten zu The Crow kennenlernte - dem Gothic-Superheldenfilm, in dem sie die weibliche Hauptrolle spielte.

Videoprojektionen, kleine Theaterszenen und Choreographien zwischen Voguing, Pole Dance und zeitgenössischem Ballett verdichten sich zu einem visuellen Rausch, zu dem die aufwendige Lichtshow das Ihre beiträgt - das gelungene Gesamtkunstwerk ist auch eine Hommage an Madonna und Björk, zwei Vorbilder der britischen Sängerin.

FKA Twigs: Adidas Arena, Paris

Ab 17. September 2026 auf arte.tv

Konzert, TV-Regie: James Barnes, ARTE France, Walter Films, Frankreich 2026, 90 Min.

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