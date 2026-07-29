Hotel Fayn

Klein. Exklusiv. FAYN: Ein besonderes Hideaway im Meraner Land

Bild-Infos

Download

Algund bei Meran (ots)

Zwischen Weinbergen, Palmen und den imposanten Gipfeln des Meraner Lands liegt ein Ort, an dem Ruhe zum wertvollsten Luxus wird: Das Garden Retreat Hotel FAYN in Algund bei Meran.

Dieses exklusive Hideaway setzt bewusst auf Qualität statt Größe und schafft einen Rückzugsort für Menschen, die Erholung, Natur und persönliche Gastfreundschaft suchen.

„Viele Menschen sehnen sich heute nach Orten, an denen sie durchatmen, zur Ruhe kommen und wieder bei sich selbst ankommen können. Genau diesen Raum möchten wir unseren Gästen schenken – persönlich, authentisch und fernab von Hektik und Masse“, sagen die Gastgeber Herta Mahlknecht und Matthias Kröber.

Mit 22 Zimmern und 12 großzügigen Suiten bleibt das FAYN bewusst überschaubar und bietet jene Exklusivität, die viele Reisende heute suchen. Großzügige Spa-Bereiche, Infinity-Pools, sonnige Gartenplätze und lichtdurchflutete Ruheräume laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen.

Das Panorama-Restaurant „FAYN dining“ verwöhnt mit regionalen Produkten und saisonaler Kreativität. Die große Terrasse lädt dabei zu Gourmetmomenten mit Blick auf den Garten und die umgebende Landschaft ein. Die Vinothek und der hauseigene Südtiroler Rotwein „a’momã“ runden das Genusserlebnis ab.

Doch nicht nur das Hotel selbst macht den Aufenthalt besonders. Bei Spaziergängen in der Kurstadt Meran, Wanderungen in den Bergen und Radtouren durch Obstgärten und Weinlandschaften erleben Gäste die ganze Vielfalt des Meraner Landes. Gleichzeitig entfaltet das mediterrane Klima Südtirols seinen ganz eigenen Charme. Eine harmonische Verbindung aus alpiner Natur und südlichem Lebensgefühl.

2026 feiert das FAYN sein zehnjähriges Bestehen. Aus einer kleinen Pension ist in dieser Zeit ein exklusives Garden Retreat entstanden, das seiner Philosophie bis heute treu geblieben ist: bewusst klein, persönlich und authentisch.

TIPP: 10 Jahre FAYN – Jubiläumsangebot in der Sommersaison 2026 - 7 Nächte im kleinen luxuriösen Garden Retreat in Algund bei Meran inklusive Genussfrühstück, Verwöhn-Halbpension und freier Nutzung des FAYN emotion spa, Euro 1.428,00 pro Person im Deluxe-DZ.