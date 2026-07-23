ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps im August

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Straßburg (ots)

W I S S E N S C H A F T | E N T D E C K U N G

Totale Sonnenfinsternis - Europa im Mondschatten

Dokumentation | Online ab 25. Juli auf arte.tv und am 1. August auf ARTE

Am 12. August 2026 wird in Teilen Europas eine totale Sonnenfinsternis zu sehen sein. Die Dokumentation zeigt, wie man sie sicher beobachtet, erklärt ihre wichtigsten Phasen und beleuchtet mit führenden Sonnenphysikern den aktuellen Stand der Forschung. Sie zeigt, wie Missionen von Nasa und ESA das Verständnis der Sonne verändert haben.

> Vorab auf ARTE Presse

K I N O | S E R I E N

Filme von Christian Petzold

Filmreihe | Online ab 10. August auf arte.tv

Ab dem 10. August 2026 bietet ARTE gleich sechs Filme von einem der erfolgreichsten deutschen Filmemacher mit internationalem Ruf an: Christian Petzold hat sich durch seine kühlen, analytischen und kraftvollen Arbeiten einen Namen gemacht.

> Vorab auf ARTE Presse

Endlich Erwachsen

Web OnlySerie (OmU) | Online ab 20. August auf arte.tv

Mit 30 hat Mathilda das Gefühl, das ideale Erwachsenenleben in greifbarer Nähe zu haben. Doch als ihr Freund ihr einen Heiratsantrag macht, führt eine Flut von Emotionen dazu, dass sie fragwürdige Taten begeht, die ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen.

> Vorab auf ARTE Presse

Familiengeheimnisse

Serie | Online ab 27. August auf arte.tv und ab 3. September auf ARTE

In einer spanischen Kleinstadt macht eine Jugendliche den Missbrauch einer 13-Jährigen durch gleichaltrige Freunde öffentlich. In einem schmerzhaften Prozess soll der Frieden innerhalb der Gemeinschaft wiederhergestellt werden.

Vorab auf ARTE Presse

A K T U A L I T Ä T | G E S E L L S C H A F T | G E S C H I C H T E

Mailands kriminelle Vergangenheit

Web Only Dokumentationsreihe | Online ab 3. August auf arte.tv

Morde auf offener Straße, Entführungen, Überfälle - die schillernde Mode- und Finanzmetropole Mailand galt zwischen 1970 und 1984 als eine der gefährlichsten Städte der Welt und als Brennpunkt des organisierten Verbrechens.

Vorab auf ARTE Presse

Machokratie - Die Erfindung des Mannes

Web OnlyDokumentation | Online ab 11. August auf arte.tv

Sei stark. Sei mutig. Sei männlich - Von der griechisch-römischen Antike bis zu den sozialen Netzwerken der Gegenwart untersucht die Dokumentation die Mechanismen eines gesellschaftlichen Systems, das sich immer wieder neu erfindet. Wie entstehen Vorstellungen von Männlichkeit ?

> Vorab auf ARTE Presse

The Last Days of Kabul

Web Only Dokumentationsreihe | Online ab 15. August auf arte.tv und auf ARTE

2021 schockieren Bilder verzweifelter Afghanen, die sich an startende Flugzeuge klammern, die Weltöffentlichkeit. Die panische Flucht wird zum Sinnbild globalen Scheiterns und markiert das Ende eines 20-jährigen Krieges. Was führte zum Sieg der Taliban?

> Vorab auf ARTE Presse

K U L T U R | P O P K U L T U R | K U N S T

Mein Sari, mein Sound: Junge Rapperinnen verändern Indien

Dokumentation | Online ab 23. August auf arte.tv und auf ARTE

Das Rapkollektiv Wild Wild Women aus Mumbai ist eine Ausnahme, denn es ist eine der wenigen weiblichen Hip-Hop-Crews in Indien. Die fünf Frauen kommen mit ihren Songs über patriarchale Strukturen und gesellschaftliche Erwartungen gut an. Der Film begleitet das Kollektiv.

> Vorab auf ARTE Presse

Die Villen der Medici: Liebe, Macht und Kunst

Dokumentation | Online ab 30. August auf arte.tv und auf ARTE

Die Medici prägten Florenz mit ihrem kulturellen Reichtum: Sie förderten Künstler wie Sandro Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Ihre prachtvollen Villen rund um Florenz erzählen noch heute von Mord und Totschlag sowie von verbotener Liebe.

> Vorab auf ARTE Presse

M U S I K

Stevie Wonder- Musikladen-Session, 1974

Konzert | Online am 5. August auf arte.tv und auf ARTE

1974 war Stevie Wonder zu Gast in Bremen. Im Rahmen der Sendung "Musikladen" von Radio Bremen wurde am 23. Januar 1974 ein einzigartiges Konzert mit ihm und seiner Band aufgezeichnet, das ARTE nun im Rahmen des " Summer Of Disco" noch einmal sendet.

> Vorab auf ARTE Presse

Carmen - Live von den Salzburger Festspielen

Oper | Am 8. August im Livestream auf arte.tv und auf ARTE

In der Neuproduktion der Salzburger Festspiele verkörpert Opernstar Asmik Grigorian Carmen als vielschichtige, starke Frau. Gabriela Carrizo inszeniert mit ihrer Compagnie eine radikal zeitgenössische "Carmen" als verstörend aktuelle Geschichte von Femizid. Außerdem präsentiert ARTE im Rahmen des " Festival Sommers 2026" die Konzerte des Summer Breeze Festival ab dem 16. August auf arte.tv.

> Vorab auf ARTE Presse