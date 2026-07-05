43. Filmfest München: CineVisionAward, FIPRESCI-Preis und Publikumspreis für ARTE-Koproduktionen
Straßburg (ots)
Bei der Preisverleihung des 43. Filmfest München ist die ARTE-Koproduktion A GIRL UNKNOWN von Jing Zou mit dem CineVision Award für den besten internationalen Nachwuchsfilm ausgezeichnet worden.
SCHÖNE SEELEN von Tom Schreiber erhielt den FIPRESCI-PREIS, der vom internationalen Verband der Filmkritik vergeben wird.
LIEBLINGSMENSCHEN - DIE AUSSERGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT VON AGNES & AMIR von Helena Hufnagel wurde durch den Publikumspreis zum Gewinner.
Die Preise im Überblick:
CineVisionAward
A GIRL UNKNOWN
Spielfilm von Jing Zou
Drehbuch: Jing Zou
China/Frankreich 2026, 125 Min.
ARTE France Cinéma, Pure Light Films, Memoria Films, Maneki Films, Eagle Media, Pure Light Films, Emei Film Group
Mit: Gengxi Li, Jiani Shen, Feng Zu, Ruofan Cao
FIPRESCI-Preis
SCHÖNE SEELEN
Spielfilm von Tom Schreiber
Drehbuch: Julia Janzen, Tom Schreiber
Deutschland 2026, 117 Min.
ZDF/ARTE, Sutor Kolonko
Mit: August Diehl, Josef Hader, Maya Unger, Thomas Schubert
Publikumspreis
LIEBLINGSMENSCHEN - DIE AUSSERGEWÖHNLICHE FREUNDSCHAFT VON AGNES & AMIR
Spielfilfm von Helena Hufnagel
Drehbuch: Malte Welding
Deutschland 2026, 108 Min.
ZDF/ARTE, Nordpolaris
Mit: Katharina Thalbach, Bardo Böhlefeld, Ulrike Kriener, Noah Saavedra, Ronald Zehrfeld
Alle weiteren Infos zu den Preisen sind hier zu finden.
Wir gratulieren herzlich!
Pressekontakt:
Lucia Göhner
Referentin für Presse und PR
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