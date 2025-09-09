news aktuell (Schweiz) AG

news aktuell startet neues Angebot mit digitalen Out-of-Home-Screens

Zürich (ots)

Ab sofort erweitert die dpa-Tochter news aktuell ihren Verbreitungsservice um "ots Display Ads": Unternehmen, Organisationen und Kommunikationsagenturen können ihren Content wie Medienmitteilungen jetzt auch auf digitalen Plakatwänden und Bildschirmen in der ganzen Schweiz sichtbar machen. Der neue Service ist in Kombination mit einer ots-Text-Bild-Verbreitung buchbar. Je nach gewähltem Paket garantiert ots Display Ads bis zu 100'000 Ausspielungen.

Mit ots Display Ads können Kundinnen und Kunden von news aktuell ihre Text- und Bildinhalte ergänzend zu einer ots-Verbreitung auf digitalen Screens im öffentlichen Raum ausspielen - verteilt auf über 650 Standorte in der ganzen Schweiz. Das erhöht die Reichweite der einzelnen Verbreitungen. Dazu kooperiert news aktuell mit dem Schweizer DOOH-Anbieter displayactive.ch. Die Bildschirme befinden sich an hochfrequentierten Orten wie Shopping-Center, Tankstellen, Apotheken oder entlang viel befahrener Strassen.

Breite Aufmerksamkeit - auch mit kleinem Budget

Bei einer Buchung von ots Display Ads werden Headline und Bild der verbreiteten Meldung zusätzlich auf den Out-Of-Home-Displays als "Presseportal News" veröffentlicht. Via QR-Code verlinkt news aktuell auf die vollständigen Inhalte im Presseportal.ch. Abhängig vom jeweiligen Standort werden ots Display Ads im Hoch- oder Querformat ausgespielt. Jede Ausspielung dauert zehn oder 15 Sekunden. Je nach Buchungspaket garantiert news aktuell zwischen 50'000 und 100'000 Ausspielungen.

ots Display Ads eignen sich besonders für kurze, aufmerksamkeitsstarke Botschaften - etwa Hinweise auf Events, neue Produkte oder Kampagnen zur Steigerung der Markenbekanntheit. Durch die programmatische Ausspielung sowie fest definierte Reichweitenpakete ermöglicht news aktuell den Einstieg in die digitale Aussenwerbung bereits mit vergleichsweise geringem Budget.

"Mit ots Display Ads können unsere Kundinnen und Kunden ihre Botschaften im öffentlichen Raum grossflächig sichtbar machen - unkompliziert und ohne hohe Mediabudgets. Unser neues Angebot passt perfekt zu unserem ots-Leistungsversprechen: schnelle Verbreitung, einfache Abläufe und maximale Sichtbarkeit", sagt Eldi Nazifi, Geschäftsführer von news aktuell (Schweiz) AG.

Weitere Informationen zu Funktionen und Buchungsoptionen von ots Display Ads: https://www.newsaktuell.ch/ots-display-ads/

Über news aktuell (Schweiz) AG:

news aktuell (Schweiz) AG wurde im Jahr 2000 von der nationalen Nachrichtenagentur KEYSTONE-SDA als Joint-Venture mit der deutschen Presseagentur dpa gegründet und gehört mittlerweile vollständig zur dpa-Gruppe. news aktuell verschafft Unternehmen und Organisationen einen effektiven Zugang zu Medien und Öffentlichkeit. Die dpa-Tochter berät ihre Kunden persönlich auf Augenhöhe - und unterstützt sie dabei, ihr Pressematerial einfach und erfolgreich zu veröffentlichen. Über die smarten Tools ots und renteria gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, Online-Portale oder soziale Netzwerke. Das Verbreitungsnetzwerk ots stellt Reichweite und Relevanz für multimediale PR-Inhalte her. Die PR-Software renteria bietet Qualitätskontakte für die persönliche Ansprache von Medienschaffenden. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf der Plattform www.presseportal.ch. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen, über digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu fachspezifischen Blogs. Ein internationales Netzwerk für die Veröffentlichung von Unternehmensnachrichten, sowie Native Ads in hochkarätigen Medien und Display Ads an hochfrequentierten Standorten runden das Angebot ab.

Über displayactive.ch

displayactive.ch ist ein junges, innovatives Unternehmen und betreibt ein nationales Werbescreen-Netzwerk. Es bietet massgeschneiderte Lösungen für DOOH-Kampagnen an. Mit dem Fokus auf Kundenorientierung und technologisches Know-how unterstützt displayactive.ch Unternehmen dabei, ihre Zielgruppe effektiv zu erreichen und ihre Werbebotschaften dynamisch und wirkungsvoll zu präsentieren.