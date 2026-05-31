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76. Deutscher Filmpreis 2026: Lola in Silber und drei weitere Lolas für ARTE-Koproduktionen

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Straßburg (ots)

Die Auszeichnungen für ARTE-Koproduktionen bei der 76. Verleihung des Deutschen Filmpreis am Freitagabend im Palais am Funkturm in Berlin.

Gelbe Briefe

Ilker Çatak

ZDF/ARTE

Deutschland/Frankreich/Türkei 2026

if... Productions, Haut et Court, Limanfilm

Bester Spielfilm: Lola in Silber für Ingo Fliess

Beste Filmmusik: Marvin Miller

https://www.deutscher-filmpreis.de/film/gelbe-briefe/

Das Verschwinden des Josef Mengele

Spielfilm von Kirill Serebrennikov nach dem Roman von Olivier Guez

BR/ARTE France Cinéma, CG Cinéma, Lupa Film

Frankreich/Deutschland/Russland/Mexiko 2025, 135 Min.

Mit: August Diehl u.a.

Beste männliche Hauptrolle: August Diehl

https://www.deutscher-filmpreis.de/film/das-verschwinden-des-josef-mengele/

Siri Hustvedt - Dance Around the Self

Dokumentation von Sabine Lidl

Medea Film Factory, Irene Höfer

Deutschland/Schweiz 2026

NDR/ARTE

Bester Dokumentarfilm Sabine Lidl und Irene Höfer

https://www.deutscher-filmpreis.de/film/siri-hustvedt-dance-around-the-self/

Den diesjährigen Ehrenpreis erhielt Regisseur Wim Wenders. Die Doku über den visionären Filmemacher ist auf arte.tv zu sehen

https://www.arte.tv/de/videos/122162-000-A/wim-wenders-der-ewig-suchende/

Alle Preisträger:innen im Überblick:

https://www.deutscher-filmpreis.de/preisverleihung/2026/

ARTE gratuliert herzlich!

Zu presse.arte.tv