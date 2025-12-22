Austrian State Printing House (OSD)

Staatsdruckerei-Tochter gewinnt Infrastruktur-Ausschreibung für die deutsche EUDI-Wallet

Wien (ots)

youniqx Identity, eine Digitaltochter der Österreichischen Staatsdruckerei (OeSD), gewinnt gemeinsam mit Partnerfirmen europaweite Ausschreibung für Infrastruktur der deutschen EU Digital Identity Wallet (kurz EUDI-Wallet).

EU-Mitgliedsstaaten sind per EU-Vorgabe verpflichtet, bis Ende 2026 eine nationale Version einer EU-weit gültigen EUDI-Wallet bereitzustellen

BürgerInnen können zukünftig mit EUDI-Wallet persönliche Identität in der gesamten EU nachweisen. Digitale Dokumente wie digitaler Führerschein werden auch im EU-Ausland anerkannt

Die Digitaltochter der Österreichischen Staatsdruckerei, das Unternehmen youniqx Identity AG, übernimmt als hauptverantwortliches Unternehmen gemeinsam mit Partnern den Aufbau der technischen Plattform für die staatliche EUDI-Wallet in Deutschland. youniqx Identity hat sich dabei als führendes Unternehmen gemeinsam mit den Partnern „A1 Digital International GmbH“, „CRYPTAS Group“ und der „msg group“ in einer europaweiten Ausschreibung durchgesetzt und hat von der ausschreibenden deutschen „Bundesagentur für Sprunginnovationen“ (SPRIND) den Zuschlag erhalten. „Dieser Zuschlag ist für uns ein weiterer Meilenstein und eine Anerkennung für unser international hochangesehenes Know-How zu sicherer digitaler Identität“, ist Helmut Lackner, OeSD-Generaldirektor und youniqx Identity-CEO, erfreut.

EU-weite digitale Identität wird zukünftig Realität

youniqx Identity wird dabei gemeinsam mit Partnern in enger Zusammenarbeit mit SPRIND die notwendige technische Plattform aufbauen und ermöglicht damit den sicheren, datenschutzkonformen Betrieb der Wallet-App. Dabei stehen vor allem Sicherheit, Effizienz und der umfassende Datenschutz im Zentrum.

youniqx Identity mit umfangreicher Erfahrung

Schon 2015 stellte die Österreichische Staatsdruckerei einen ersten Prototypen für eine digitale Identitäts-App vor. Seit 2017 bündelt die OeSD-Gruppe ihr Know-how zu digitaler Identität in der Digitaltochter youniqx Identity AG. Auf Basis dieser langjährigen Erfahrung bringt youniqx ihre Expertise in den Aufbau der technischen Plattform und den sicheren, datenschutzkonformen Betrieb der Wallet-App für die EUDI-Wallet in Deutschland ein. „Wir sind stolz, als Pionier bei digitalen Identitäten unsere umfangreiche Erfahrung nun für die deutsche SPRIND zum Einsatz bringen zu dürfen“, führt Lackner aus.