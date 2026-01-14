ARTE G.E.I.E.

Kollektion zur akuellen Lage im Iran auf arte.tv

Kollektion zur akuellen Lage im Iran

Iran: Schwerste Unruhen seit Jahren

Seit Ende Dezember 2025 demonstrieren Iraner und Iranerinnen gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Was als Protest gegen die Wirtschaftskrise begann, hat sich zu einem landesweiten Aufstand entwickelt. Der Sicherheitsapparat geht mit äußerster Härte gegen die Protestierenden vor. Hunderte von ihnen sollen laut Menschenrechtsnetzwerk HRANA bereits getötet worden sein.

ARTE stellt anlässlich der Proteste und der zunehmenden Gewalt des Regimes im Iran die fortlaufend aktualisierte Kollektion Iran - Schwerste Unruhen seit Jahren auf arte.tv online: von Dokus über Tracks East bis hin zum Format Mit offenen Karten.

Iran - Wut aufs Regime

Dokumentarfilm von James Newton | ZDF/ARTE, BBC | Großbritannien, 2024, 92 Min.

Gegen das autoritäre Regime im Iran erhebt sich ab Herbst 2022 landesweit über Monate die längste Protestwelle seit der Islamischen Revolution von 1979. Die Doku gibt Menschen eine Stimme, die mit Protest ihr Leben riskierten, und beleuchtet die Hintergründe der seit 2009 immer wieder aufbegehrenden iranischen Demokratiebewegungen.

Tracks East

Iran unter Hochspannung, weder Krieg noch Frieden

Magazin | ZDF/ARTE | Deutschland, 2025, 29 Min.

"Folter statt Freiheit" heißt es für viele Iranerinnen und Iraner knapp drei Monate nach den israelischen Luftschlägen gegen den Iran. Das Regime überzieht das Land mit einer beispiellosen Welle an Verhaftungen und Todesstrafen. "Tracks East" spricht mit Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi, über Backen als Widerstand im berüchtigten Evin-Gefängnis und über Stand-Up Comedy.

Mit offenen Karten - Im Fokus

Proteste im Iran: ein geschwächtes Regime

Magazin | ARTE France | Frankreich, 2026, 4 Min. | Sendung vom 08/01/2026

In Teheran, der iranischen Hauptstadt, kommt es seit etwa zehn Tagen vermehrt zu Protesten. Handelt es sich um Anzeichen des Niedergangs des iranischen Regimes?