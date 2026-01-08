ARTE G.E.I.E.

ARTE-Themenabend am 13. Januar: USA - Demokratie auf Abwegen

Straßburg (ots)

Fünf Jahre nach dem Sturm aufs Kapitol in Washington, DC spitzt sich die Lage in den USA weiter zu. Präsident Donald Trump sorgt mit der Verfolgung von Migranten, den Annexionsplänen rohstoffreicher Länder und der Anhebung der Zölle weltweit für Aufruhr. Wie genau kam es zu Trumps Agenda? Wie ist die Lage in Grönland, wo die amerikanischen Pläne weiterhin Unruhe stiften? Wie der Sturm auf das Kapitol die amerikanische Gesellschaft und auch viele Familien gespalten hat, zeigt der letzte Film des Themenabends über die USA.

Der Themenabend am 13. Januar im Überblick:

20.15 | Ab 13. Januar auf arte.tv

Trumps Amerika - Macht, Wandel, Widerstand

Dokumentarfilm von Gaston Sasa Koren

ZDF/ARTE, Beetz-Brothers

Deutschland 2025, 90 Min.

Erstausstrahlung

Seit Beginn seiner zweiten Amtszeit agiert Donald Trump konsequent im Sinne des "Project 2025", der Ziele der national-konservativen Heritage Foundation. Deren Ideal ist eine weiße, rassistische, christlich geprägte US-Gesellschaft. Die Dokumentation zeigt in eindringlichen Reportagen die Auswirkungen der "Agenda Trump" auf die Menschen in den USA.

> zum Interview mit dem Leiter des ZDF-Büros in Washington Elmar Theveßen

21.45 | Ab 23. Dezember auf arte.tv

Grönland - Der neue Rohstoffrausch

Dokumention von Jean Yves Cauchard und Vivien Meltz

ARTE, Temps Noir, RTBF

Frankreich 2025, 52 Min.

Erstausstrahlung

Seit Donald Trump Grönland in Besitz nehmen wollte, rückt das Land ins Zentrum globaler Interessen. Die Dokumentation beleuchtet die Geschichte der Insel, analysiert ihre strategische Bedeutung im 21. Jahrhundert - von Rohstoffvorkommen über militärische Positionierung bis hin zu ökologischen Herausforderungen - und gibt den Einwohnerinnen und Einwohnern Grönlands selbst das Wort.

22.40 | Ab 5. Januar auf arte.tv

Trump, mein Vater und ich

Dokumention von Steffen Kretz

WDR/ARTE, DR Broadcast Corp.

Dänemark 2025, 52 Min.

Erstausstrahlung

6. Januar 2021, Sturm auf das Kapito. Die Dokumentation begleitet die Familie Reffitt: Vater Guy wird wegen seiner Beteiligung am Angriff auf das US-Kapitol 2021 verurteilt - auf Basis der Aussage seines Sohnes Jackson. Der Film zeigt die Folgen dieser Entscheidung: familiäre Zerwürfnisse, politische Spaltung und die emotionalen Konflikte, die bis heute nachwirken.

23.35 | Ab 7. Januar auf arte.tv

Tracks East - Die Inflation der Empörung

Magazin

ZDF/ARTE, Kobalt Productions

Deutschland 2025, 30 Min.

Erstausstrahlung

Donald Trump nutzt sie als Machtinstrument, in der Türkei wird sie zensiert: Provokation polarisiert - aber macht sie Politik lebendiger? New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani gewann mit viralen Aktionen, Rapperin Aisu (Türkei) fordert mit frechen Texten Normen heraus. Doch wo endet Kritik und wo beginnt es grenzwertig zu werden?

