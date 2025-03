Vor 80 Jahren: Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa | im April und Mai 2025 auf ARTE und arte.tv

ARTE G.E.I.E.

Mit Spielfilmen, Dokumentationen und Konzerten erinnert ARTE an den Sieg über das Nazi-Regime, darunter das preisgekrönte Gerichtsdrama "Das Urteil von Nürnberg" und "Dünkirchen, 2. Juni 1940" mit Jean-Paul Belmondo. Die Dokumentation "Churchill, Roosevelt & Stalin: Der Weg nach Jalta" zeigt, wie schwer sich Roosevelt, Churchill und Stalin bei ihren Verhandlungen über die Neuordnung Europas taten. "Ich tanz und mein Herz weint - Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus" beleuchtet die Geschichte jüdischer Musiklabels in der NS-Zeit. Konzerte in Dresden und Breslau setzen ein Zeichen für Aussöhnung und Miteinander - gerade in politisch unruhigen Zeiten wie diesen.

Themenabend am 6. Mai 2025 auf ARTE:

Churchill, Roosevelt & Stalin: Der Weg nach Jalta

" um 20.15 Uhr auf ARTE | bereits online auf arte.tv

Tagebücher der Befreiung: Wie Frauen das Kriegsende 1945 erlebten

" um 22 Uhr auf ARTE | online ab dem 6. Mai auf arte.tv

Der vergessene Spion - Verkürzte ein Verrat den Zweiten Weltkrieg?

" um 22.55 Uhr auf ARTE | online ab dem 29. April auf arte.tv

Tracks East - Gedenken und Geopolitik: Das Erbe des Zweiten Weltkriegs

" um 23.45 Uhr auf ARTE | online ab dem 2. Mai auf arte.tv

Dokumentar- und Spielfilm:

Wie Kriege enden - und Frieden möglich ist

" Dienstag, 22. April 2025 um 22 Uhr auf ARTE

" online ab dem 21. April auf arte.tv

Persischstunden

" Dienstag, 23. April 2025 um 20.15 Uhr auf ARTE

" online ab dem 22. April auf arte.tv

Das Urteil von Nürnberg

" Donnerstag, 8. Mai 2025 um 20.15 Uhr auf ARTE

" online ab dem 8. Mai auf arte.tv

Dünkirchen, 2. Juni 1940

" Montag, 12. Mai 2025 um 20.15 Uhr auf ARTE

" online ab dem 12. Mai auf arte.tv

Musik:

Ich tanz und mein Herz weint - Jüdische Musiklabel im Nationalsozialismus

" Sonntag, 11. Mai 2025 um 23.40 Uhr auf ARTE

" online ab dem 11. Mai auf arte.tv

Sven Helbig: Requiem A - Uraufführung aus der Dresdner Kreuzkirche

" Sonntag, 11. Mai 2025 um 00.30 Uhr auf ARTE

" bereits online auf arte.tv/concert

Gedenkkonzert aus Breslau - Christoph Eschenbach dirigiert Schönberg und Brahms

" Livestream am 25. April um 19 Uhr auf ARTE Concert

" Dienstag, 25. Mai 2025 um 17.05 Uhr auf ARTE | im Anschluss auf arte.tv

