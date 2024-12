ARTE G.E.I.E.

Die Kartons sind gepackt, wir ziehen um!

ARTE Deutschland ab Januar 2025 in neuen Büroräumen im SWR

Baden-Baden (ots)

Langsam, aber sicher wurde es für die Belegschaft von ARTE Deutschland ein wenig eng in den Räumen des ehemaligen Bankgebäudes in der Schützenstraße 1 in Baden-Baden. Außerdem entspricht das denkmalgeschützte Gebäude nicht mehr den Anforderungen an den modernen Arbeitsalltag des deutsch-französischen Kulturkanals. Deshalb hat sich die ARTE Deutschland TV GmbH entschieden, ein neues Zuhause zu suchen - und gefunden.

Zum 1. Januar des neuen Jahres beziehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die neuen Büros im SWR-Gebäude in der Ernst-Becker-Straße. Auf zwei Stockwerken bietet sich dort für die Mitarbeitenden genügend Raum, um ruhig und konzentriert oder aber im Team und im Austausch mit anderen zeitgemäß ihren Aufgaben nachzugehen. Damit ist ARTE Deutschland als Teil der gesamten ARTE-Gruppe wieder bestens für die kommenden Herausforderungen gerüstet und kann seinen Auftrag noch besser und intensiver erfüllen.

Da im Gebäude in der Schützenstraße ein akuter Sanierungsstau bestand, begann ARTE bereits 2019 mit konkreten Überlegungen zu einer Alternative. Ein Umbau des denkmalgeschützten "Altgebäudes" zu einem zeitgemäßen, auf Teamarbeit und Homeoffice angelegten Bürogebäude wurde aus technischen und finanziellen Gründen verworfen. Bei einem Vergleich eines Neubaus mit der Anmietung zweier modernisierter Etagen im SWR erwies sich die Anmietung als die für die Beitragszahlenden günstigere Variante, die zudem Leerstand beim SWR vermeidet und ARTE eine perfekte Anbindung an die Infrastruktur des SWR bietet. Durch diese Synergien können sowohl bei ARTE als auch beim SWR Kosten eingespart werden.

Das Haus in der Schützenstraße wurde an die GSE, die Gesellschaft für Stadterneuerung und Stadtentwicklung, verkauft, die die komplette IT-Infrastruktur, etliche Einbauten und diverses Mobiliar zur Weiternutzung übernimmt.

Die neue Adresse der ARTE Deutschland TV GmbH lautet: Ernst-Becker-Straße 2-8, 76530 Baden-Baden.