Neue Führungskräfte und erweiterte Strategie bei Zürich Tourismus

Medienmitteilung, 29. Oktober 2024

Zürich Tourismus treibt Wandel voran: Neue Führungskräfte und erweiterte Strategie

Zürich Tourismus stellt sich neu auf: Mit Janine Rupf, Marina Bollhalder und Marc Scheurer werden drei zentrale Positionen in der Geschäftsleitung neu besetzt. Gleichzeitig schafft das Unternehmen mit dem Bereich „Destination Development“ die Grundlage, um sich von der reinen Destinationsvermarktung zu einer umfassenden Destinationsentwicklungs- und Managementorganisation weiterzuentwickeln.

Durch diese strukturellen Anpassungen und die Ergänzung der Geschäftsleitung positioniert sich Zürich Tourismus gezielt für zukünftige Anforderungen und das veränderte Marktumfeld im Tourismus. Mit den neuen Führungskräften ist die Geschäftsleitung nun wieder vollständig besetzt.

Von der Destinationsvermarktung zur Destinationsentwicklungs und – Managementorganisation

Zürich Tourismus erweitert sein Tätigkeitsfeld mit der Schaffung des neuen Bereichs Destination Development. Dies ist eine entscheidende Massnahme, um die Strategie der Visitor Economy aktiv voranzutreiben. Diese Neuausrichtung zielt darauf ab, den Tourismus in Zürich nachhaltiger und umfassender zu gestalten, indem die Bedürfnisse von Gästen und der lokalen Bevölkerung gleichermassen berücksichtigt werden. Im Zentrum steht die Vision, den Tourismus als integralen Bestandteil des städtischen Lebens zu fördern und dadurch die Lebensqualität für alle Beteiligten zu steigern.

Der Bereich Destination Development wird sich auf die strategische Weiterentwicklung des touristischen Angebots konzentrieren und dabei neue Erlebnisse für die lokale Bevölkerung und Besuchende schaffen. Dafür arbeitet Zürich Tourismus eng mit Partner:innen aus Politik und Wirtschaft sowie anderen touristischen Leistungsträger:innen zusammen. Im Fokus stehen unter anderem Themen wie die Gewinnung und Betreuung von Fachkräften, nachhaltige Mobilität und die Belebung der Innenstädte. Geplante Projekte umfassen den Ausbau der Nachtzugverbindungen, die Entwicklung einer Strategie für Grossveranstaltungen in der Region Zürich sowie Events wie den „Silvesterzauber“ und „Erläb dis Züri“, die den touristischen und gesellschaftlichen Mehrwert der Stadt nachhaltig stärken sollen.

Die Leitung des Bereichs Destination Development übernimmt Marc Scheurer ab dem 1. Dezember 2024. Als erfahrener Experte in Organisationsentwicklung und Tourismusmanagement bringt er über 20 Jahre Berufserfahrung mit, davon 16 Jahre in leitenden Positionen. Seine wertvolle Expertise sammelte er unter anderem als Vizedirektor bei Zermatt Tourismus und im Business Development der Schweizer Botschaft in Moskau.

Janine Rupf und Marina Bollhalder verstärken die Geschäftsleitung

Mit Janine Rupf konnte die Position des Head of Marketing erfolgreich intern besetzt werden. Die erfahrene Marketingexpertin hat ihre neue Funktion bereits am 1. Juli 2024 angetreten. Janine Rupf ist seit Januar 2018 bei Zürich Tourismus als Lead Content and Campaigns tätig. In ihrer neuen Rolle wird sie den Fokus verstärkt auf die Entwicklung digitaler Erlebnisse und den emotionalen Markenaufbau für Zürich Tourismus legen.

Marina Bollhalder übernimmt per 1. November 2024 die Position als Head of Operations bei Zürich Tourismus. Nach zwölf Jahren bei BDO, zuletzt als leitende Treuhänderin und Vizedirektorin, bringt sie umfassende Führungserfahrung, Expertise in Treuhand, Beratung und Wirtschaftsprüfung sowie Erfahrung als externe CFO mit. Zu ihren Hauptaufgaben bei Zürich Tourismus gehören die Leitung der Kernbereiche Finanzen, People & Culture, IT, Logistik und Qualitätsmanagement.

Thomas Wüthrich, Direktor von Zürich Tourismus, freut sich über die Neuausrichtung. «Die Besetzung der Schlüsselpositionen und die Einführung des Bereichs Destination Development sind wichtige Schritte, um den veränderten Anforderungen im Tourismus gerecht zu werden. Damit sind wir bestens aufgestellt, um die Zukunft des Tourismus in der Region Zürich aktiv zu gestalten.»

Abschliessend möchte sich Zürich Tourismus nochmals herzlich bei Reto Helbling und Nathalie Lüthi bedanken, die in den letzten Jahren als Mitglieder der Geschäftsleitung entscheidend zur Entwicklung von Zürich Tourismus beigetragen haben. Beide haben das Unternehmen im Verlauf des Jahres auf eigenen Wunsch verlassen. Wir wünschen ihnen für ihre neuen respektive zukünftigen Vorhaben alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

