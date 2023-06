ARTE G.E.I.E.

ARTE-Streamingtipps für die zweite Junihälfte: Mit offenen Daten | Der Kampf um Airbus | Bron - Die Brücke | Paul Newman | Venus und Serena | AC/DC | Splash! Festival 2023

AKTUALITÄT | GESELLSCHAFT | GESCHICHTE

Mit offenen Daten

Ukraine: Auf der Spur der gestohlenen Kinder

Investigativ-Magazin - Online ab sofort | WEB ONLY

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sollen fast 20.000 ukrainische Kinder nach Russland verschleppt worden sein. Der aktuelle Bericht des Investigativ-Magazins "Mit offenen Daten" enthüllt das von den Russen unter Missachtung des Völkerrechts eingerichtete System, das Wladimir Putin und Maria Lvova-Belova, der russischen Kommissarin für Kinderrechte, eine Anklage durch den Internationalen Strafgerichtshof eingebracht hat.

Der Kampf um Airbus

Dokumentation - Online vom 20. Juni bis 26. Juli 2023

In knapp 50 Jahren ist es Airbus gelungen, mit dem amerikanischen Flugzeugbauer Boeing gleichzuziehen. Doch ist dabei alles mit rechten Dingen zugegangen? Seit Anfang der 2000er Jahre verdächtigt die CIA den europäischen Konzern, Bestechungsgelder zu zahlen, um Marktanteile gegenüber Boeing zu gewinnen. US-amerikanische Behörden können in solchen Fällen hohe Strafzahlungen fordern. Um dies abzuwenden, leitet Airbus-Chef Tom Enders 2014 eine interne Untersuchung ein. Für Airbus beginnt ein juristischer Krimi, bei dem es für Airbus ums Ganze geht.

KINO | FERNSEHFILME | SERIEN

Bron - Die Brücke

Serie - Staffel 1,2 & 3 | Online verfügbar vom 23. Juni 2023 bis 30. April 2024 | WEB ONLY

Begleitet von ihrem neuen Partner Henrik Sabroe (Thure Lindhardt), verfolgt Saga Norén (Sofia Helin) einen Mörder, der auf makabre Inszenierungen steht...Die Thriller-Serie "Bron - Die Brücke" diente unter anderem der amerikanischen Serie "The Bridge" als Vorlage. ARTE stellt alle drei Staffeln der Erfolgsserie ab 23. Juni online zur Verfügung.

Paul Newman - Der unwiderstehliche Typ

Dokumentation - Online vom 11. Juni bis 17. Juli 2023

Newman galt als einer der größten Schauspieler Hollywoods - ein Multitalent, das den unterschiedlichsten Figuren einen glaubwürdigen Charakter verlieh. Für seine Rolle in dem Kultfilm "Die Farbe des Geldes" bekam er 1987 den Oscar als bester Hauptdarsteller; bereits zuvor war er mit einem Ehrenoscar für sein Lebenswerk geehrt worden. Archivbilder und Filmausschnitte zeichnen das Porträt eines vielschichtigen Künstlers und sozial engagierten Menschen.

Rocco und seine Brüder

Spielfilm - Online vom 26. Juni bis 24. September 2023

In "Rocco und seine Brüder", Teil einer Trilogie über Süditalien, zeigt Luchino Visconti am Beispiel der unterschiedlichen Schicksale von fünf Brüdern, wie die Familie, einst Grundpfeiler der süditalienischen Tradition und Lebensweise, in der Großstadt ihre identitätsstiftende Funktion und ihren Zusammenhalt verliert. Viscontis Sozialdrama mit Alain Delon, Renato Salvatori und Annie Girardot beeinflusste später US-Kollegen zu großen Werken wie "Der Pate" oder "Wie ein wilder Stier".

KUNST | KULTUR | POPKULTUR

Schwerpunkt Summer of Brothers & Sisters

Venus & Serena - Aus dem Ghetto nach Wimbledon

Dokumentation - Online vom 23. Juni bis 11. Oktober 2023

Sie lernten das Tennisspielen in Compton, einem der gefährlichsten Ghettos Amerikas. Den beiden afroamerikanischen Schwestern gelang es wie niemand anderem zuvor, sich trotz rassistischer und sexistischer Diskriminierung, einen Platz an der Spitze der Weltrangliste zu sichern, den Tennissport zu revolutionieren und als Pop- und Feminismus-Ikonen in die Geschichte einzugehen.

Schwerpunkt Summer of Brothers & Sisters

AC/DC - Live at River Plate

Konzert - Online vom 30. Juni bis 5. September 2023

In ihrer 50-jährigen Karriere verkauften sie mehr als 250 Millionen Platten, veröffentlichten 17 Alben und gaben tausende Konzerte: AC/DC. Der Konzertfilm "AC/DC - Live at River Plate" von 2009 zeigt die triumphale Rückkehr von AC/DC nach Buenos Aires im Rahmen ihrer Black-Ice-Welttournee, während der sie bei drei ausverkauften Shows fast 200.000 Fans begeisterten.

ARTE CONCERT

Festivalsommer auf ARTE Concert: Live vom Splash! Festival 2023

Hip-Hop Festival | Livestreams auf ARTE Concert vom 29. Juni bis 2. Juli 2023 | WEB ONLY

Das splash! Festival (29. Juni - 2. Juli 2023) ist nicht nur Deutschlands größtes Rap-Festival, sondern auch ein wichtiger Knotenpunkt für die gesamte Hip-Hop Szene in Europa und Stimmungs- und Trendbarometer der urbanen Szene. ARTE Concert überträgt auch in diesem Jahr zahlreiche Konzerte live an allen drei Festivaltagen. Das finale Line-up wird tagesaktuell auf ARTE Concert veröffentlicht.

WISSENSCHAFT

Wissenschaftler reagieren - Blade Runner 2049

Live auf Twitch am 23. Juni 2023, 19.00 Uhr

Wer sich bei Science-Fiction-Movies regelmäßig fragt, wie realistisch das Geschehen im Film ist, wird an "Wissenschaftler reagieren" seine helle Freude haben. Science-Tuber Cedric Engels alias Doktor Whatson blickt dieses Mal mit ExpertInnen auf Blade Runner 2049 von Denis Villeneuve. Ein Best-of ist ein paar Tage später auf dem ARTE-YouTube-Channel verfügbar.

