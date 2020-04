ARTE G.E.I.E.

Best-of Hope@Home: ARTE strahlt Höhepunkte der Wohnzimmerkonzerte mit Stargeiger Daniel Hope aus

Bild-Infos

Download

Strasbourg (ots)

Der Violinist Daniel Hope lädt seit einigen Wochen und noch bis zum 26. April in der Online-Reihe "Hope@Home" auf ARTE Concert MusikerInnen - natürlich mit dem gebotenen Sicherheitsabstand - zu Live-Konzerten in sein Berliner Wohnzimmer ein . Hope will auf diese Weise auch in Zeiten der Isolation ein musikalisches Angeb ot schaffen und gemeinsam mit anderen KünstlerInnen einen kulturellen Beitrag zu r Bewältigung der aktuellen Situation leisten. Entstanden sind ebenso bewegende wie unterhaltsame Momente von hoher musikalischer Qualität. Am Sonntag, den 19. April, um 17.40 Uhr strahlt ARTE nun ein Best-of von Hope@Home im TV aus. Die Wiederholung von "Stanley Kubricks Filmmusik im Konzertsaal" entfällt. Das Best-of beinhaltet Ausschnitte aus den Wohnzimmerkonzerten mit Sänger Max Raabe, der die Texte seiner Lieder im Stile der 20er Jahre an das Leben in Z eiten von Corona anpasst, Jazz-Trompeter Till Brönner, der im Trio mit Daniel Hope und Pianist Christoph Israel "Autumn Leaves" spielt und Hornistin Sarah Willis, die ihr Können auf einem ungewöhnlichen Instrument - einem Gartens chlauch - unter Beweis stellt. Im Duo und Trio unternehmen die MusikerInnen eine Reise durch diverse Genres und interpretieren in intimer Wohnzimmer-Atmosphäre sowohl klassische als auch populäre Werke neu. Täglich erreichen Daniel Hope unzählige Zuschriften von dankbaren Fans und Zusch auerInnen sowie von MusikerInnen, die seinem Aufruf gefolgt sind und für "Hope@H ome" eigene Aufnahmen von Hauskonzerten und andere musikalische Grußbotschaften unter dem Hashtag #hope@home ins Internet gestellt haben. Alle Folgen der Online-Reihe "Hope@Home" sind unter arte.tv/hopeathome auf ARTE Concert zu finden. Das Best-of von Hope@Home wird nach der Ausstrahlung ebenfall s weiterhin online zur Verfügung stehen. Sonntag, 19. April, um 17.40 UhrBest-of Hope@Home Konzert Regie: Stefan Mathieu ZDF/ARTE, Kobalt Productions Deutschland 2020, 44 Min. Erstausstrahlung

Kontakt:

Pressekontakt:



Romina Kunz / romina.kunz@arte.tv / +33 3 90 14 20 67

Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / +33 3 90 14 21 63