Aktuelle Streaming-Tipps aus der ARTE-Mediathek

AKTUALITÄT, GESELLSCHAFT & GESCHICHTE

Überwacht, 7 Milliarden im Visier

Dokumentarfilm von Sylvain Louvet

Online ab sofort bis 19. Juni 2020

TV-Ausstrahlung: 21. April 2020, 20.15 Uhr

Von China in die USA, von Tel Aviv über London bis nach Washington: Der Dokumentarfilm zeigt, wie sich Staaten weltweit im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität einen gefährlichen Wettlauf um immer mehr und immer neuere Überwachungstechnologien

Re: Alles retour - Die Kehrseite des Online-Handels

Reportage von Jacqueline Dreyhaupt

Online bis 4. Juli 2020

Kostenlose Rücksendung, der einstige Werbegag, ist für Online-Händler zur Plage geworden: Jedes sechste online bestellte Paket geht retour. Doch wo die einen draufzahlen, machen andere gute Geschäfte.

Dick, dicker, fettes Geld

Dokumentarfilm von Thierry de Lestrade und Sylvie Gilman

Online bis 12. Juni 2020

Bis 2030 wird laut Prognose die Hälfte der Weltbevölkerung an Übergewicht leiden. Die Dokumentation begleitet Menschen, die im Namen der öffentlichen Gesundheit Junkfood-Konzernen und Lebensmittelriesen die Stirn bieten.

KINO, FERNSEHFILME & SERIEN

Kubrick erzählt Kubrick

Dokumentation von Gregory Monro

Online bis zum 29. Juni 2020

Die Dokumentation präsentiert bisher unveröffentlichte Tondokumente, in denen der Oscar prämierte Star-Regisseur Stanley Kubrick über seine eigenen Werke spricht.

3 Tage in Quiberon

Spielfilm von Emily Atef

Online bis zum 21. April

Der "Stern"-Journalist Michael Jürgs bekommt 1981 die Chance, Romy Schneider in einem bretonischen Küstenort zu interviewen. Drei intensive Tage bringen alle Beteiligten an ihre emotionalen Grenzen. Mehrfach ausgezeichnetes Biopic mit einer kongenialen Marie Bäumer.

Im fremden Körper

Serie von Olivier Guignard

Online bis zum 9. Mai

Nach einem Unfall liegt ein Familienvater im Koma. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, entdeckt er, dass er in einem fremden Körper lebt. Sechsteilige Thriller-Serie, die 2017 auf dem Festival Séries Mania mit dem Preis für die beste französische Serie gekürt wurde.

KUNST, KULTUR UND POPKULTUR

Flick Flack - Kultur über Kopf

Webserie - Jeden Mittwoch eine neue Folge

Flick Flack - ist ein Kulturphänomen, ein Trend, ein Porträt...locker und witzig, aufgedröselt in vier Minuten. Flick Flack will neugierig machen, unterhalten und gleichzeitig eine bleibende Geschichte aus der Vergangenheit oder unserer Gegenwart erzählen. Kultur bei ARTE: unterhaltsam, zugänglich und einprägend.

Alle Folgen verfügbar unter arte.tv/flickflack

Paul Auster - Was wäre wenn

Dokumentation von Sabine Lidl

Online bis 8. Juli 2020

Die Dokumentation richtet den Blick erstmals auf die politische Seite des US-amerikanischen Schriftstellers und zeigt, wie der Künstler um den verloren gegangenen Traum eines demokratisch geführten Amerikas kämpft.

Egon Schiele

Dokumentation von Herbert Eisenschenk

Online bis 11. Mai 2020

Egon Schieles Werke verstören, polarisieren und zu den Teuersten des internationalen Kunstmarkts. Die Doku beleuchtet verborgene Hintergründe.

ARTE CONCERT

Ludwig van Beethovens "Fidelio" by Christoph Waltz

Oper

Online bis 2. Mai 2020

Die mit Spannung erwartete Inszenierung von Beethovens "Fidelio" am Theater an der Wien musste wegen Corona kurzfristig abgesagt werden. Kurzerhand die Oper aufwändig fürs Fernsehen in Szene gesetzt, sodass der "Fidelio ohne Zuschauer" zu einem ganz besonderen Erlebnis wird.

Hope@Home mit Sir Simon Rattle, Ulrich Tukur, Iris Berben und Sebastian Knauer

Wohnzimmerkonzerte

Online verfügbar unter arte.tv/hopeathome

Der britische Star-Geiger Daniel Hope lädt weiterhin zum Wohnzimmerkonzert zu sich nach Hause ein und begrüßt in den kommenden Tagen u.a. Sir Simon Rattle und Iris Berben.

Am Sonntag, den 19. April um 17.40 Uhr strahlt ARTE zudem ein Best-Of von Hope@Home im TV aus

Joan Baez - Fare Thee Well Tour

Konzert

Online bis zum 16. Mai

Nach 60 Jahren Bühnenpräsenz beendete Folk-Ikone Joan Baez ihre Karriere mit einer weltweiten "Fare Thee Well" - Abschiedstournee ". ARTE Concert zeigt das emotionsgeladene Konzert im Pariser Olympia.

ENTDECKUNG UND WISSENSCHAFT

Viren - Die unsichtbaren Feinde

Dokumentarfilm von Janet Tobias

Online bis 8. Juli 2020

An drei Fallstudien - Ebola, Grippe und Zika - zeigt Filmemacherin Janet Tobias, wie sich einzelne Ausbrüche von Infektionen in der zu gefährlichen weltweiten Epidemien entwickeln.

SOS - Gesundheit für alle

Dokumentarfilm von Thomas Johnson

Online bis 6. Oktober 2020

"SOS-Gesundheit für alle" wirft einen Blick hinter die Kulissen der öffentlichen Gesundheitssysteme vieler europäischer Länder. Nicht umsonst spielt deren ungewisse Zukunft eine zentrale Rolle in der politischen Diskussion.

Die Alpen - Eine große Geschichte

Dokumentation von Florian Breier und Christian Stiefenhofer

Online bis 15. Mai 2020

TV-Ausstrahlung: 16. April 2020, 20.15 Uhr

Die aufwändig produzierte Dokumentation zeigt die spannende Natur- und Kulturgeschichte der Alpen: vom Ötzi bis zu den Pionieren des Alpinismus der neueren Zeit.

