Huawei und Industriepartner erzielen Einigung über mobile KI-Grundlagennetzwerke und treiben die Monetarisierung von 5G-A-Erfahrungen voran

Auf dem von Huawei im Rahmen des Mobile World Congress (MWC) Shanghai 2025 veranstalteten Mobile AI Summit kamen Betreiber, Partner aus dem KI-Ökosystem, Wissenschaftler und Industriepartner zusammen, um Trends in der mobilen KI-Branche zu diskutieren. Dabei wurden zwei wichtige Übereinkünfte zur zukünftigen Entwicklung der mobilen KI erzielt: Die Verbesserung des 5G-A-Uplink-Erlebnisses ist entscheidend für die Entwicklung der mobilen KI, und die Synergie zwischen Netzwerk und Diensten ist für die Monetarisierung des mobilen KI-Erlebnisses unerlässlich. Die Teilnehmer waren auch Zeugen der Einweihung des GSMA Foundry-Projekts: „Mobile Network for Thriving AI", das signalisiert, dass die Betreiber in die Monetarisierung von Erfahrungen einsteigen und mit dem Aufbau eines erfahrungsorientierten Netzwerks für mobile KI beginnen.

Mobile KI-Ökosystem-Synergie für eine florierende mobile KI-Branche

Auf dem Gipfel betonte Wen Ku, President der China Communications Standards Association (CCSA): „Die Integration von 5G-A und KI ist eine der wichtigsten Richtungen für die Weiterentwicklung von Kommunikationsnetzen. Die Bemühungen sollten sich auf die Festlegung von Standards, den Aufbau einer intelligenten Netzwerkintegration und die Förderung der gemeinsamen Entwicklung durch Ökosysteme konzentrieren, um die Zukunft der mobilen KI voranzutreiben."

Während des Gipfels diskutierten Branchenpioniere von Rokid, MiniMax und Unitree Robotics, wie KI-Dienstleister sich im differenzierten Wettbewerb einen Vorsprung verschaffen und neue Marktchancen schnell nutzen können. KI-Agenten erweitern die Erfahrungen von Touchscreen-Interaktionen auf multimodale Interaktionen wie Sprache, Video und räumliche Datenverarbeitung. Darüber hinaus erreicht die KI höhere audiovisuelle Bitraten und Modellgenauigkeit und nutzt 5G-A-Netze, um die Latenzzeit bei Interaktionen zu verringern und so eine effizientere Servicebereitstellung zu ermöglichen. Dies ist von entscheidender Bedeutung für die Bereitstellung nahtloser neuer Dienste, beispielsweise solche mit Echtzeit-Interaktionen und hochwertigen KI-Videotelefonaten, die eine Uplink-Geschwindigkeit von mindestens 20 Mbit/s erfordern.

Eine Reihe von Referenten, darunter Zhi-Quan Luo, ausländisches Mitglied der Chinesischen Akademie der Ingenieurwissenschaften und Fellow des IEEE, Vertreter von Netzbetreibern und Vertreter von Ookla, berichteten über ihre Erfahrungen mit KI in der Netzwerkoptimierung sowie über ihre strategischen Pläne für die umfassende Einführung von KI-Technologien. KI verändert sowohl die Mobilfunknetze als auch die gesamte Mobilfunkbranche. Dies unterstützt Betreiber bei der digitalen Transformation von Netzwerken, Betrieb und Wartung sowie von Geschäftsprozessen, um differenzierte Dienste für verschiedene Branchen anzubieten und so den Übergang von der Monetarisierung des Datenverkehrs zur Monetarisierung des Geschäfts zu fördern. Auf dem Gipfel einigten sich die Teilnehmer darauf, dass Uplink, Latenz und Stabilität die wichtigsten Faktoren für die Messung der Netzwerkfähigkeiten für mobile KI sind.

GigaBand treibt die Weiterentwicklung der Monetarisierung von Basisnetzen vom mobilen Breitband (MBB) zur mobilen KI voran.

Als führender Anbieter von 5G-A-Technologie hat Huawei sein GigaBand-Lösungsportfolio vorgestellt. Durch die Implementierung von Air Interface Resource (AIR) Pooling und Optimization Solver (Optsolver) für die AIR-Orchestrierung ermöglicht GigaBand eine reibungslose 5G-A-Netzwerkentwicklung zur Unterstützung neuer KI-Dienste. Dies unterstützt Betreiber beim Aufbau elastischer Netzwerke, die SLA-Sicherheit bieten und an vielfältige und differenzierte Dienste wie Live-Streaming, mobile KI-Assistenten und Cloud-Gaming angepasst sind. So ermöglicht beispielsweise der Einsatz von GigaBand in Hongkong die gemeinsame Nutzung von 4G/5G-Frequenzbändern für unterschiedliche Dienste, wodurch die 5G-Durchsatzraten um das 2,28-Fache gesteigert werden konnten, während gleichzeitig eine stabile 4G-Nutzererfahrung gewährleistet bleibt. Dies ist ein enormer Vorteil für Betreiber, die effiziente, intelligente und kohlenstoffarme 5G-SA-Netze aufbauen möchten.

Da 5G-A weiterhin mit GigaBand und anderen innovativen Technologien verbessert wird und branchenübergreifende Innovationen im Ökosystem voranschreiten, entwickelt sich die mobile KI zu einem neuen Motor für das Umsatzwachstum der Mobilfunkbranche und ermöglicht den Menschen ein neues digitales Leben mit allgegenwärtigen intelligenten Diensten.

Der MWC Shanghai 2025 fand vom 18. bis 20. Juni in Shanghai, China, statt. Während der Veranstaltung stellte Huawei in Halle N1 des Shanghai New International Expo Center (SNIEC) seine neuesten Produkte und Lösungen vor.

Die kommerzielle Einführung von 5G-Advanced wird sich im Jahr 2025 beschleunigen. Huawei arbeitet mit globalen Netzbetreibern, Branchenexperten und Vordenkern zusammen, um zu erforschen, wie Innovationen im Bereich KI genutzt werden können, um Telekommunikationsdienste, Infrastruktur und Betriebsabläufe neu zu gestalten, neue Einnahmequellen zu erschließen und den Übergang zu einer intelligenten Welt zu beschleunigen.

