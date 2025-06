Huawei Technologies Co., Ltd.

5G-A-Nutzer erreichen 10 Millionen in China: Huawei präsentiert die 5G-A-Entwicklung und den Wert der szenariobasierten KI

Shanghai (ots/PRNewswire)

Huawei präsentierte auf dem MWC Shanghai 2025 neue Entwicklungen im Bereich der Monetarisierung von 5G Advanced (5G-A)-Erlebnissen und szenariobasierten Diensten, die durch KI-Agenten unterstützt werden. Der Auftritt des Unternehmens auf der diesjährigen Veranstaltung steht unter dem Motto „Accelerating the Intelligent World" (Die intelligente Welt beschleunigen). Ziel ist es, mit globalen Netzbetreibern, Industriepartnern und Meinungsführern zusammenzukommen, um neue Wege für die Entwicklung von Netzbetreibern zu diskutieren, die sich auf die Schaffung von Mehrwert durch KI konzentrieren.

Huawei konzentriert sich bei seiner Präsentation auf die neuesten Innovationen in drei Bereichen:

Dienstleistungen: Es wird erwartet, dass Huawei den Erfolg einer Reihe von Projekten zur Monetarisierung von 5G-A-Erfahrungen und szenariobasierten KI-Anwendungen (AItoX) bekannt gibt, die das Unternehmen in Zusammenarbeit mit den drei größten chinesischen Netzbetreibern durchgeführt hat.

Infrastruktur: Huawei veranstaltet Präsentationen seiner Netzbetreiberpartner über deren jüngste Erfahrungen beim Aufbau KI-zentrierter Netzwerke. Das Unternehmen führt außerdem eine neue umfassende AI Ultra-Broadband (AI UBB)-Lösung ein, die alle Netzwerkebenen von Breitbandanschlüssen für Privathaushalte bis hin zu Transportnetzwerken abdeckt. Die Lösung verfügt über integrierte End-to-End-Rechenleistung und umfassende Leistungsverbesserungen, die darauf abzielen, die Netzwerkentwicklung hin zu einer höheren Autonomie zu beschleunigen, was wiederum die KI-Anwendungserfahrung verbessert und das Geschäftswachstum ermöglicht.

Betrieb: Huawei und die drei größten Mobilfunkbetreiber Chinas präsentieren gemeinsam ihre neuesten Errungenschaften im Bereich intelligenter drahtloser Netzwerke und intelligenter Breitbanddienste für Privathaushalte.

Die kommerzielle Einführung von 5G-A wird sich voraussichtlich im Jahr 2025 in einer Reihe von Regionen beschleunigen, darunter China, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum. Die Netzbetreiber in diesen Regionen prüfen derzeit aktiv Modelle zur Monetarisierung von Erfahrungen.

Eric Xu, Deputy Chairman und Rotating Chairman von Huawei, hielt eine Grundsatzrede über Wege zur Förderung des Wachstums in der Telekommunikationsbranche. Xu begann seine Rede mit einigen Beobachtungen zur aktuellen Lage der Telekommunikationsbranche: „Nach fast vier Jahrzehnten rasanten Wachstums ist die Branche nun in eine Phase stabiler Entwicklung eingetreten, sieht sich jedoch gleichzeitig mit einigen Herausforderungen für neues Wachstum konfrontiert."

Anschließend erläuterte er vier mögliche Wege zum Wachstum:

Anpassung an veränderte Nutzerbedürfnisse und Erfüllung neuer Anforderungen mit hohem Wachstumspotenzial

Steigerung des Angebots und der Nutzung von HD-Videos durch koordinierte Anstrengungen im gesamten Ökosystem

5G für jedes Fahrzeug – für neues Wachstum im Bereich intelligenter vernetzter Fahrzeuge

FTTR für Kleinst- und Kleinunternehmen, um die Möglichkeiten der KI optimal zu nutzen

„Natürlich ist jeder Netzbetreiber anders", schloss Xu. „Ihre Märkte sind unterschiedlich, ihr Geschäftsumfeld ist unterschiedlich – ebenso wie ihre Wettbewerbslandschaft. Daher sind auch die Wege zum Wachstum unterschiedlich. Wir sind bereit und willens, zusammenzuarbeiten, um Netzbetreiber dabei zu unterstützen, ihre individuellen Möglichkeiten zu erkunden und die richtigen Wege für ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum zu finden."

China hat sich zu einem globalen Vorreiter im Bereich 5G-A entwickelt, wobei 5G-A bereits in über 300 Städten verfügbar ist. Netzbetreiber bieten nun 5G-A-Mobilfunkverträge in mehr als 30 chinesischen Provinzen an, und das Land verfügt derzeit über mehr als 10 Millionen 5G-A-Nutzer. Netzbetreiber in China, dem Nahen Osten und anderen Regionen untersuchen ebenfalls das neue Wertesystem für die Monetarisierung von Erfahrungen, indem sie Premium-Upgrade-Initiativen einführen. 5G-A bietet Nutzern ultraschnelle Netzwerke und fördert die intelligente Transformation in verschiedenen Sektoren, darunter Smart Living, Transport und Fertigung.

Die Kommunikationsbranche steht dank KI-getriebener Innovationen vor einer erheblichen Umwälzung. Der Erfolg der neuen Modelle zur Monetarisierung von Erlebnissen deutet auch darauf hin, dass die Branche bald in eine neue Ära des Wachstums eintreten wird.

Netzbetreiber sind aufgrund ihrer besonderen Stärken in den Bereichen Cloud, Netzwerk, Intelligenz und Computing in einer einzigartigen Position, um diesen Boom im Bereich KI zu nutzen und neue KI-Anwendungen zu erforschen. Sie setzen KI ein, um ihre Dienste, Infrastrukturen und Abläufe zu verändern, was neue Impulse für das Unternehmenswachstum setzt.

Viele Netzbetreiber positionieren sich neu als Anbieter personalisierter und integrierter KI-Agenten, die für Verbraucher zugänglich sind. Im Smart-Home-Markt verbessern sie bestehende Dienste, indem sie die Koordination zwischen verschiedenen intelligenten Geräten ermöglichen, um die Smart-Home-Begleitung zu verbessern. Netzbetreiber steigen ebenfalls in den Markt für Fahrzeugdienstleistungen ein, indem sie KI-Agenten mit Vehicle-to-Everything-Technologien (V2X) integrieren, um intelligente, mobile Dritträume zu schaffen. Für Unternehmen bedeutet dies, dass sie ihre Fähigkeiten durch die Verbesserung von Computernetzwerkdiensten und modellbasierten Diensten verbessern, um ihre Abläufe zu verbessern.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwcs2025

