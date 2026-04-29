LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

LTS erweitert CDMO-Portfolio um ophthalmische Drug-Delivery-Lösungen

Andernach (ots)

Die LTS LOHMANN Therapie‑Systeme AG („LTS“), ein führendes pharmazeutisches Technologieunternehmen mit Fokus auf innovative Darreichungsformen, gibt heute die Erweiterung ihres Serviceportfolios bekannt. Künftig bietet LTS CDMO‑Dienstleistungen für ophthalmische Drug‑Delivery‑Lösungen an, mit entsprechenden Herstellungskapazitäten am US‑Standort Lakewood, New Jersey.

Das neue Angebot konzentriert sich zunächst auf die Produktentwicklung bis hin zur klinischen Herstellung steriler ophthalmischer Arzneimittel, die in konservierungsmittelfreien Mehrdosis‑Applikationssystemen abgefüllt werden. Auf Basis der bereits etablierten kommerziellen aseptischen Herstellungskompetenzen für Nasensprays und Vials ist LTS hervorragend aufgestellt, um die hohen Qualitäts‑ und regulatorischen Anforderungen ophthalmischer Therapien zu erfüllen – sowohl für chronische als auch für akute Augenerkrankungen.

Aufbauend auf jahrzehntelanger Erfahrung im Bereich Drug‑Delivery‑Technologien plant LTS, perspektivisch vollständige End‑to‑End‑CDMO‑Dienstleistungen für ophthalmische Arzneimittel anzubieten – von der Formulierungsentwicklung bis hin zur kommerziellen Fertigung. Sämtliche Aktivitäten erfolgen dabei in Übereinstimmung mit den global geltenden regulatorischen Vorgaben und unterstützen sowohl die US‑amerikanischen als auch internationale Marktanforderungen.

„Ophthalmische Arzneimittel stellen in Bezug auf Sterilität, Wirksamkeit und Patientensicherheit ganz besondere Anforderungen“, sagt Bas van Buijtenen, CEO der LTS. „Unsere aseptischen Herstellungskapazitäten in Lakewood bieten die ideale Grundlage, um führende CDMO‑Kompetenzen und Kapazitäten im Bereich Ophthalmika aufzubauen und die Zukunft der Drug‑Delivery‑Lösungen in Nordamerika aktiv mitzugestalten. Wir freuen uns darauf, unseren Purpose – We CARE. We CREATE. We DELIVER. – auf eine noch breitere Gruppe von Kunden, Therapien und Patientinnen und Patienten auszudehnen.“

Mit dem erweiterten CDMO‑Angebot richtet sich LTS an pharmazeutische und biotechnologische Unternehmen, die einen zuverlässigen, in den USA ansässigen Herstellungspartner für ophthalmische Drug‑Delivery‑Lösungen suchen. Durch die Kombination aus Entwicklungs‑Know‑how, steriler Produktionsinfrastruktur und einer ausgeprägten Qualitätskultur positioniert sich LTS als langfristiger Partner über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg.

Die Erweiterung des Portfolios unterstreicht den strategischen Anspruch von LTS, das eigene Technologie‑ und Serviceangebot kontinuierlich auszubauen und der wachsenden Nachfrage nach hoch spezialisierten Drug‑Delivery‑Lösungen in sensiblen therapeutischen Bereichen gezielt zu begegnen.

Über LTS Lohmann Therapie-Systeme AG

Bei LTS treibt uns unsere Mission an: We CARE. We CREATE. We DELIVER. Wir kümmern uns um Patienten, unsere Partner, Mitarbeitenden und Gemeinschaften. Wir kreieren innovative Lösungen in Form von alternativen Darreichungsformen für Arzneimitteln und liefern hochwertige Produkte in globale Märkte – mit einer herausragenden Erfolgsbilanz in der kommerziellen Herstellung.

Als globaler CDMO bieten wir pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen umfassende Entwicklungs- und Produktionsdienstleistungen aus einer Hand.

Unser Technologieportfolio umfasst transdermale Pflaster, orale Wirkstofffilme, nasale und sterile Darreichungsformen, tragbare Systeme zur Arzneimittelverabreichung sowie Mikronadel-Pflaster. Mit über 40 kommerziellen Produkten und mehr als 50 aktiven Entwicklungsprogrammen kombinieren wir tiefgehende Expertise mit patientenzentrierter Innovation für kleine Moleküle, Biologika und Impfstoffe.

Mit fünf globalen Standorten in den USA, Deutschland und Israel sowie einer Repräsentanz in China gestaltet LTS die Zukunft für alternative Darreichungsformen.