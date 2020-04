Weatherford International plc

Weatherford Vero(TM) für automatisierte Integrität der Verbindung schließt erfolgreich 100 Läufe und 33.000 Röhrenverbindungen ab

Houston (ots/PRNewswire)

Weatherford International plc (OTC Pink: WFTLF) hat heute bekannt gegeben, dass sein System für automatische Integrität von Verbindungen mit dem Namen Vero(TM) seit seinem Debüt auf dem Markt erfolgreich 100 Betriebsläufe abgeschlossen und weltweit im Betrieb 33.000 Röhren verbunden hat. Vero nutzt künstliche Intelligenz, um Sicherheitsrisiken zu minimieren und die Integrität der Quelle vom Kopf bis zum tiefsten Punkt zu bestätigen.

Seit seiner Einführung im November 2018 hat Vero für Produzenten weltweit messbaren Wert bereitgestellt. Zu den bemerkenswerten Ergebnissen im Einsatz gehören:

- Offshore Katar : Zug des Abschluss-Rohrstrangs in zwei Quellen, wobei im Vergleich zur Benchmark 75 % mehr Rohr wiederverwendet wurde, nachdem der Löseprozess der Verbindung automatisiert war. - Nordsee : Mehr als 1.200 Abschlussverbindungen bei Umsetzung einer Rekord-Laufrate. - Offshore Aserbaidschan : 7 Abschlüsse mit mehr als 2.900 Verbindungen, vollständig ohne Verbindungsschäden. - Argentinien : Einsparung von 24 Stunden Rüstzeit bei mehr als 1.000 Verbindungen ohne Beschädigungen bei Abschluss von 3 Quellen. - Norwegen : Verbesserung der mechanischen betrieblichen Leistung um 15 %, was zum schnellsten Liner-Lauf-Betrieb dieses Bohrturms in 4 Jahren führte. - Weltweit : Eliminierung von mehr als 10.000 Stunden riskanter Tätigkeit der Mitarbeiter auf der Arbeitsbühne.

"Vero ist die umwälzendste Technik, die im Bereich des Röhrenlaufs je eingeführt wurde. Betreiber weltweit werden aufmerksam und ziehen aus dem herausragenden Wert Nutzen", sagte Dean Bell, Präsident des Bereiches Drilling, Evaluation and Intervention bei Weatherford. "Die inhärenten Mängel menschlichen Urteils werden mit unseren Technologien AutoMakeup und AutoEvaluate beseitigt. Vero geht damit über den Röhrenlauf hinaus und hilft Betreibern, Quellen zu bauen, welche die gesamte Lebensdauer bieten."

Vero nutzt in allen Phasen - von der Herstellung der Rohre bis zur Installation der Quelle - künstliche Intelligenz und verbessert so die Effizienz der Verbindung und eliminiert die unausweichlichen Fehler, die durch menschliches Urteil im Verbindungsprozess auftreten. Damit minimiert das Produkt die Möglichkeit katastrophaler Fehlschläge durch schlechte Verbindungen, senkt die Gesamtbetriebskosten der Quelle deutlich, minimiert Sicherheitsrisiken und schützt den Ruf des Unternehmens.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist das führende Unternehmen im Bereich der Erzeugnisse für Quellbohrungen und Produktion. Weatherford ist in über 80 Ländern tätig und begegnet den Herausforderungen der Energieindustrie mit seinem weltweiten Netzwerk von mehr als 20.000 Mitarbeitern an 610 Standorten, die Einrichtungen für Wartung, Forschung und Entwicklung, Schulung und Herstellung umfassen. Unter https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=46418900&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D2969139603%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.weatherford.com%252F%26a%3Dweatherford.com&a=weatherford.com erhalten Sie weitere Informationen. Folgen Sie uns auch auf https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=3700114582&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D2807946130%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=4088882938&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D2726181244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=1564440995&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D1952259992%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter , https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=3005062461&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D4171241643%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DInstagram&a=Instagram und https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2782457-1&h=874831588&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2782457-1%26h%3D2475964827%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube .

