Weatherford International plc

Weatherford präsentiert Centro(TM) Digital Well Delivery für die digitale Erdölbohrung

Houston (ots/PRNewswire)

Nahtlose Datenplattform integriert Betrachtung, technische Planung und Verwaltung aller Aspekte des Erdölbohrungsbetriebs

Weatherford International plc stellte heute Centro(TM) vor, einen ganzheitlichen Ansatz zur effektiven digitalen Verwaltung komplexer Bohrlochoperationen. Durch die nahtlose Integration aller Elemente der Bohrlochdaten eines Betreibers können die Teammitglieder von jedem beliebigen globalen Standort aus jederzeit auf alle wichtigen Projektinformationen zugreifen, sie gemeinsam nutzen und speichern. Centro stellt konsolidierte Daten in Echtzeit zur Verfügung und ermöglicht so eine erweiterte Wertebereich-Ansicht und Live-Analyse.

"Seit Jahrzehnten verlangt die Öl- und Gasindustrie einen ganzheitlichen Ansatz für die digitale Verwaltung komplexer Bohrlochoperationen", sagte Etienne Roux, President of Drilling and Evaluation bei Weatherford. "Centro nimmt sich dieser Herausforderung an. Indem es den Betreibern sämtliche projektkritischen Daten - alle an einem Ort - zur Verfügung stellt, ist Centro eine hervorragende Lösung für das Datentechnologie-Management auf Ölfeldern und eine wichtige Errungenschaft auf dem Weg der digitalen Transformation unserer Industrie."

Als umfassende Echtzeit-Lösung, die über die reine Datenübertragung zwischen Bohrinsel und Büro hinausgeht, kombiniert Centro Datenmanagement, Visualisierung und Engineering-Technologien in Echtzeit - und zwar alles über einen einzigen Provider. Centro setzt das Leistungspotenzial einer echten Integration frei und gibt einem einzelnen Techniker die analytische Kapazität eines ganzen Teams an die Hand.

Branchenführende Vorteile und Funktionen von Centro

- Gleichzeitiges Überwachen mehrerer Bohrlöcher über eine einzige interaktive Schnittstelle, die Daten aus allen Quellen zusammenführt. - Visualisieren über fortschrittliches 2D- und 3D-Rendering durch ein hohes Maß an Kompatibilität mit den branchenüblichen Datenformaten und -vorgängen. - Erhalten von Warnmeldungen, wenn es darauf ankommt, indem man einfache oder auf Bedingungen basierende intelligente Alarme einstellt, die sofortige Benachrichtigungen an globale Anwender liefern. - Unübertroffene intuitive Benutzeroberfläche, die den Aufwand für die Verwaltung von Datensätzen minimiert und das Erstellen benutzerdefinierter Arbeitsbereiche ermöglicht. - Vermeiden von Gefahren im Bohrloch und Werkzeugausfällen durch kontinuierliche Echtzeit-Updates von dynamischer Hydraulik, Reibungskräften (Torque and Drag) und Vibrationsmodellage. - Erreichen der maximalen Betriebsleistung und Teamproduktivität durch die Automatisierung von Hunderten von Echtzeit-Berechnungen und Aufgaben.

Informationen zu Weatherford

Weatherford ist einer der größten multinationalen Ölfelddienstleister, der innovative Lösungen, Technologien und Dienstleistungen für die Öl- und Gasbranche anbietet. Das Unternehmen ist in mehr als 80 Ländern tätig, beschäftigt mehr als 24.000 Mitarbeiter und verfügt über ein Netzwerk mit 620 Standorten, darunter Produktions-, Service-, Forschungs- und Entwicklungs- und Schulungseinrichtungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.weatherford.com. Verbinden Sie sich mit Weatherford auch auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736301-1&h=2712928149&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736301-1%26h%3D796709338%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fweatherford%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736301-1&h=1525974259&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736301-1%26h%3D1749265298%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FWeatherfordCorp%26a%3DFacebook&a=Facebook), Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736301-1&h=1684773218&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736301-1%26h%3D3193998710%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fweatherfordcorp%26a%3DTwitter&a=Twitter) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2736301-1&h=334914546&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2736301-1%26h%3D1504291701%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fuser%252Fweatherfordcorp%26a%3DYouTube&a=YouTube).

Kontakt:

Karen David-Green

+1.713.836.7430

Senior Vice President Stakeholder Engagement and Chief Marketing

Officer

Christopher Wailes

+1.713.836.6256

Director, Global Media Engagement

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/73933/weatherford_internation

al_logo.jpg