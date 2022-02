David Yurman

DAVID YURMAN ENTHÜLLT NEUE KAMPAGNE MIT DEM ERSTEN PROMINENTEN MARKENBOTSCHAFTER-DUO SCARLETT JOHANSSON UND HENRY GOLDING

New York (ots/PRNewswire)

David Yurman, Amerikas führende Luxusschmuckmarke, freut sich, seine erste Markenkampagne unter der Leitung des neu aufgestiegenen Firmenpräsidenten Evan Yurman anzukündigen. Die Kampagne für das Jahr 2022 ist ein weiterer Meilenstein für das Haus, denn sie zeigt das erste prominente Markenbotschafter-Duo von David Yurman - Scarlett Johansson und Henry Golding.

Die Kampagne mit dem treffenden Titel „Come Closer" zelebriert die Freude an Nähe und Verbundenheit in unserer herausfordernden Zeit und zeigt intime Bilder von zwei der bekanntesten Persönlichkeiten der Welt vor dem Hintergrund von David Yurmans ewiger Inspiration und Heimat New York City.

„Nach Jahren der Trennung, die für viele viel länger dauerte, als wir uns vorstellen konnten, sehnen wir uns alle nach Verbindung", so Evan Yurman. „Come Closer" ist ein Aufruf an uns alle, uns am Alltäglichen zu erfreuen, wo einfache Momente mit Familie und Freunden unerwartet und schön sind."

Scarlett Johansson für die David Yurman 2022 „Come Closer"-Kampagne Bei der Konzeption der Kampagne gab es für Evan Yurman nur eine Wahl, wenn es um den weiblichen Star ging.

„Scarlett ist die Verkörperung der David Yurman-Frau. Als gebürtige New Yorkerin, die ihr Handwerk beherrscht, ist Scarlett eine Frau, die stehts ihren eigenen Weg findet. Sie akzeptiert kein Nein als Antwort und hat keine Angst, für sich selbst und was richtig ist einzutreten", so Evan Yurman. „Es ist eine Ehre, mit einer so starken Persönlichkeit wie Scarlett zusammenarbeiten zu dürfen, um so ehrliche Bilder zu schaffen, die in ihrer Unaufrichtigkeit und Künstlichkeit tiefgründig sind

Für „Come Closer" wurde die Mutter, Gründerin, Tony-Preisträgerin und zweifach für den Academy Award nominierte Schauspielerin Johansson vom renommierten Modefotografen Lachlan Bailey fotografiert und von Anastasia Barbieri gestylt. Die Serie von 10 Bildern und der Kurzfilm zeigen eine entspannte Johansson, wie sie nur wenige zu sehen bekommen haben - summend und singend zu Sinatras ikonischer Melodie „New York, New York" Die Bilder und der Film wurden im New Yorker The Carlyle, A Rosewood Hotel und seiner berühmten Bemelmans Bar aufgenommen - einem dauerhaften Anziehungspunkt für New Yorks kreative und kulturelle Koryphäen.

„Als ich in New York aufgewachsen bin, habe ich mich immer mit David Yurman verbunden gefühlt - ich habe ihre wunderschönen Schwarz-Weiß-Anzeigen in all meinen Lieblingsmodezeitschriften gesehen", sagt Johansson. „Die Yurmans und ihre Entwürfe waren für mich immer der Inbegriff von New York - kühn, frisch und ein bisschen schrill. Als Evan mit dieser Gelegenheit an mich herantrat und mir seine Vision für die Kampagne mitteilte, fühlte ich mich bereits so sehr mit der Marke verbunden, dass es eine natürliche Ergänzung war"

Henry Golding für die David Yurman 2022 „Come Closer"-Kampagne Mit der Entscheidung, den ersten männlichen Botschafter der Marke vorzustellen, glänzte Henry Golding. Goldings New Yorker Geschichte, die bereits die rätselhaften Qualitäten des David Yurman-Mannes aufweist, ist eine Geschichte von Beharrlichkeit und Identität.

„Henry verkörpert die Leidenschaft und den Elan des David Yurman-Mannes. Er ist extrem talentiert, prinzipientreu und weit gereist, aber von all den erstaunlichen Orten, die er besucht hat, und nach allem, was er erreicht hat, ist es der Geist von New York City, der ihn immer wieder zurückruft", sagte Evan Yurman. „Wir freuen uns sehr, Henry in der David Yurman-Familie willkommen zu heißen und ihn als das Gesicht der Herrenkategorie vorzustellen, das in unserer neuen Kampagne debütiert, die von der manchmal ruhigen Art erzählt, mit der nur New York City einen in seinen Bann ziehen kann."

Für „Come Closer" wurde der Vater, Fürsprecher und weltweit gefeierte Schauspieler Henry Golding vom renommierten Modefotografen Lachlan Bailey fotografiert und von George Cortina gestylt. Die Serie von 10 Bildern und der Kurzfilm, in denen sich Golding elegant und stilvoll präsentiert, wurden in der Casa Cipriani aufgenommen - dem neuen Privatclub und Wahrzeichen des Hotels am Wasser im Zentrum der New Yorker Kreativszene - sowie im legendären Hotel The Carlyle.

„New York City übt eine Anziehungskraft auf die New Yorker aus, die schwer zu beschreiben, aber dennoch ansteckend ist. Ich hatte das Glück, die Stadt sowohl aus privaten als auch aus beruflichen Gründen mehrmals zu besuchen, und jedes Mal fühle ich mich mehr und mehr zugehörig", so Golding. „David Yurman ist ein Zeugnis für das Erbe und die Werte der Stadt, und ich fühle mich geehrt, das Gesicht einer Marke zu sein, deren zeitlose Werke des Selbstausdrucks uns alle verbinden."

Im Jahr 2022 wird David Yurman weiterhin seinen Unity Fund unterstützen, der im Mai 2021 in Partnerschaft mit Robin Hood, der größten Philanthropie zur Bekämpfung der Armut in New York City, gegründet wurde. Ab dem 15..Februar kommen 20% des Kaufpreises eines ausgewählten Sortiments von Damen- und Herrendesigns dem David Yurman Unity Fund zugute.

ÜBER DAVID YURMAN: David Yurman ist ein berühmtes amerikanisches Schmuckunternehmen, das in New York von dem Bildhauer David Yurman und seiner Frau Sybil, einer Malerin und Keramikerin, gegründet wurde. Als die Künstlerinnen ihre Zusammenarbeit begannen, war ihr Ziel einfach, schöne Gegenstände zum Tragen zu schaffen. Heute entwirft David Yurman unter der Leitung seines Sohnes Evan zeitlose, zeitgenössische Kollektionen für Damen und Herren, die sich durch Inspiration, Innovation, vollendete Handwerkskunst und Kabel - die künstlerische Signatur der Marke - auszeichnen. Die Kollektionen von David Yurman sind in 49 Einzelhandelsgeschäften in den Vereinigten Staaten, Kanada, Hongkong und Frankreich sowie an über 300 Orten weltweit über das exklusive, autorisierte Netzwerk von Einzelhändlern für Schmuck und Uhren erhältlich.

