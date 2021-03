Casio Computer Co., Ltd.

Casio veröffentlicht EDIFICE Honda Racing Limited Edition, inspiriert vom legendären Honda RC162-Motorrad

Tokio (ots/PRNewswire)

Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Veröffentlichung der EQS-930HR bekannt, dem fünften Modell der Zusammenarbeit mit Honda Racing in der EDIFICE-Linie von Hochleistungs-Chronographen aus Metall, die auf dem Markenkonzept von "Geschwindigkeit und Intelligenz" basieren.

Honda Racing bezieht sich auf die Motorsportaktivitäten, die Honda Motor Co., Ltd. weltweit betreibt. Die Zusammenarbeit zwischen Honda Racing und EDIFICE, die beide ihren Ursprung in Japan haben, hat sich seit 2018 aus dem gemeinsamen Bestreben entwickelt, Hightech-Fähigkeiten für ihre globalen Aktivitäten zu nutzen.

Das Jahr 2021 markiert den 60. Jahrestag des Honda-Sieges 1961 in Runde 2 des 250er-Grand-Prix in Westdeutschland, bei dem Kunimitsu Takahashi der erste japanische Fahrer wurde, der eine Motorrad-Straßenrennen-Weltmeisterschaft gewann. Der EQS-930HR ist eine Hommage an das klassische Honda RC162 Motorrad, mit dem Takahashi den Sieg errang. Die Lünette und das Zifferblatt der Uhr wurden speziell bearbeitet, um an die gehämmerte Aluminiumverkleidung des Motorrads zu erinnern. Das schwarze Zifferblatt ist mit Rot, inspiriert vom Kraftstofftank der RC162, und Silber, der Farbe der Motorradkarosserie, akzentuiert und trägt das markante gelbe Linienmotiv und das Honda-Logo, wie es 1961 erschien. Das Echtlederband erinnert an den Rennanzug, um die Szene des legendären Rennens zu evozieren.

Diese neue Uhr basiert auf der EQS-930, mit ihrer innovativen, scharfen und sportlichen Form. Wie die EQS-930 verwendet sie Casios innovative schattenspendende Solarzellen unter den eingelassenen Ziffernblättern, um sicherzustellen, dass die geringere Lichtmenge, die durch das designorientierte Ziffernblatt einfällt, immer noch ausreicht, um die Uhr mit Energie zu versorgen - für stabilen Betrieb und hohe Effizienz.

RC162: https://www.honda.co.jp/sou50/Hworld/Hall/2rrace/260.html

EDIFICE offizielle Website: https://www.edifice-watches.com/

Honda Racing ist eine Marke der Honda Motor Co., Ltd.