Casio Computer Co., Ltd.

Casio bringt neues MT-G-Modell mit blauem Phönix-Motiv auf den Markt

Mit Regenbogen-Ionenbeschichtung auf Lünette und Gehäuse

Casio Computer Co., Ltd. hat heute die neueste Spezialausgabe seiner stoßbeständigen G-SHOCK-Armbanduhren-Kollektion bekannt gegeben. Die neue MTG-B2000PH gehört zu der MT-G-Uhrenserie, bei deren Design die Eigenschaften von Metall und Harz optimal genutzt werden. Das neue MTG-B2000PH-Modell verfügt über ein Designmotiv, das vom mythischen Blauen Phönix inspiriert ist, Lünette und Gehäuse haben eine Regenbogenionenbeschichtung.

Die G-SHOCK-Uhren von Casio sind stets von innovativer Ausdruckskraft geprägt und nutzen das CMF-Design, das Farbe, Material und Oberfläche integriert. Die G-SHOCK Uhren mit Metallkonstruktion waren in den letzten Jahren bei den Verbrauchern sehr beliebt. Casio geht mit diesen Metallmodellen noch einen Schritt weiter und verwendet Ionenbeschichtung, Lasergravurtechniken und neue Materialien und kreiert ein völlig originelles Design, das der G-SHOCK würdig ist.

Das neue MTG-B2000PH verfügt über eine Regenbogenionenbeschichtung auf der Lünette und dem Gehäuse und hat ein mehrfarbiges Zifferblatt, das vom Blauen Phönix inspiriert ist, einem Vogel der östlichen Mythologie, der angeblich glückverheißende Nachrichten überbringt. Die Lünette verfügt über eine unabhängige, vom Gehäuse getrennte Konstruktion. Verschiedene Schichten von Gelb- und Rottönen sind auf der hellblauen Ionenbeschichtung angebracht - quer auf der Lünette und längs auf dem Gehäuse. Sie erinnern an lodernde Flammen und führen zu einer mystischen Färbung, in der unzählige Farbtöne miteinander verflochten zu sein scheinen. Dank der subtilen Farbabweichungen bei der Regenbogenionenbeschichtung ist jede einzelne Uhr ein Unikat - keine zwei Modelle sehen gleich aus. Auch das Zifferblatt setzt farbige Akzente in Pink und Orange. Das durchscheinende dunkelblaue Band rundet das Design der Uhr mit einer glänzenden Vision des Blauen Phönix vollends ab.

Neben dem bestechenden Design hat die Uhr auch herausragende Funktionen zu bieten. Sie bietet nicht nur Radiowellen-Zeitkalibrierung, sondern auch eine automatische Zeiteinstellung, wenn sie mit einem Smartphone über eine spezielle App gekoppelt wird. Diese Funktionen bieten herausragenden Komfort: Beim Überqueren einer Zeitzone passt sich die Uhr automatisch der Ortszeit an, ohne dass der Benutzer etwas tun muss.

