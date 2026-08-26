Camunda

REWE digital setzt auf Camunda zur Orchestrierung unternehmenskritischer Geschäftsprozesse

Mehr Transparenz, Flexibilität und Skalierbarkeit für Logistik- und Warenwirtschaftsabläufe

Berlin (ots)

Camunda, die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration, gibt heute bekannt, dass REWE digital, die Technologietochter der REWE Group, Camunda als zentrale Plattform zur Orchestrierung dynamischer Geschäftsprozesse in der Warenwirtschaft und Logistik einsetzt.

REWE digital setzt auf Camunda, um Bestellungen, Rechnungen und logistische Abläufe mit Lieferanten und Partnern zuverlässig, skalierbar und transparent zu steuern. Entscheidend waren vor allem die flexible Orchestrierungslösung, die sich auch im laufenden Betrieb anpassen lässt, sowie die offene, modulare Architektur, die sich nahtlos in die bestehende Microservices-Landschaft einfügt und mit dem Prozessvolumen mitskaliert. Hinzu kommt ein einheitlicher, compliance-fähiger und auditierbarer Orchestration Layer, entscheidend, da REWE digital als Teil der kritischen Infrastruktur strengen gesetzlichen Anforderungen unterliegt. Ausschlaggebend war zudem die Enterprise-Reife der Plattform: Open-Source-Lösungen bieten einen guten Einstieg, doch für die geschäftskritische Infrastruktur von REWE digital ist professioneller Support unverzichtbar - wie ihn der Enterprise Success Plan von Camunda bereitstellt.

Mit Camunda dienen Prozessmodelle zugleich als Dokumentation und als direkt ausführbare Artefakte, Entwicklungsteams und Fachbereiche arbeiten so deutlich enger zusammen. Dynamische Prozesse lassen sich schnell anpassen, ohne die Stabilität im Produktionsbetrieb zu gefährden.

Frank Rothmann, Senior Product Owner Workload Automation bei REWE digital, sagt: "Camunda gibt uns die Möglichkeit, komplexe, dynamische Prozesse so abzubilden, dass sie für alle Beteiligten - von der IT bis zum Fachbereich - verständlich und nachvollziehbar sind. Die BPMN-Modellierung schafft eine gemeinsame Sprache zwischen Technik und Business, die in einem Unternehmen unserer Größe entscheidend ist. Gleichzeitig liefert Camunda die Stabilität, Skalierbarkeit und den Enterprise-Support, den wir als Unternehmen der kritischen Infrastruktur benötigen."

Stéphane Faivre-Duboz, Vice President Sales EMEA bei Camunda, ergänzt: "Wir sind stolz darauf, REWE digital auf ihrem Weg zur prozessgetriebenen Organisation zu begleiten. Unsere Plattform ermöglicht es, komplexe, verteilte Prozesse über Microservices hinweg zu orchestrieren und volle Transparenz über jeden Prozesszustand herzustellen. Damit legen wir die Grundlage, um KI-Agenten künftig sicher in unternehmenskritische Abläufe zu integrieren - mit der Governance, Auditierbarkeit und menschlichen Aufsicht, die es braucht, um KI von der Pilotphase in die Produktion zu überführen."

Ausblick: Skalierung und regulatorisch abgesicherte KI-Nutzung

Als nächsten Schritt will REWE digital die Orchestrierungsplattform auf weitere Unternehmensbereiche ausweiten und damit zugleich den regulatorisch abgesicherten KI-Einsatz in der Prozesskette vorbereiten. Als KRITIS-Unternehmen setzt REWE digital dabei auf die LLM-agnostische Architektur von Camunda mit nativer Observability, vollständigen Audit-Trails und eingebetteten Governance-Mechanismen.

Über REWE digital

REWE digital ist die IT-Einheit der REWE Group, einem der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Europa. Mit rund 380.000 Mitarbeitenden und mehr als 12.400 Märkten und Reisebüros in 21 Ländern verantwortet die REWE Group eine der komplexesten Handelsinfrastrukturen Europas. REWE digital entwickelt und betreibt die digitalen Plattformen, internen Systeme und IT-Infrastruktur der Gruppe - darunter die Technologie für 8.000 Supermärkte und 250 Lager allein in Deutschland. Als eigenständige Einheit treibt REWE digital die digitale Transformation des Konzerns voran und setzt auf modernste Technologien, um Effizienz, Skalierbarkeit und Innovationsfähigkeit sicherzustellen.

Über Camunda

Camunda ist die Enterprise-Plattform für Agentic Orchestration, mit der Unternehmen KI-Agenten, Menschen und Systeme in komplexen Geschäftsprozessen von End-to-End koordinieren. Mit integrierter Governance, Auditierbarkeit und menschlicher Aufsicht gibt Camunda die nötige Kontrolle, um KI sicher und skalierbar von der Pilotphase in die Produktion zu überführen. Mehr als 700 Firmen weltweit vertrauen auf Camunda, um ihre betriebliche Effizienz zu steigern, die Time-to-Value zu beschleunigen und bessere Kundenerlebnisse zu bieten, darunter 9 der 10 größten US-Banken. Weitere Informationen: camunda.com.