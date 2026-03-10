PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Medieneinladung zur Vorstellung der neuen Geschäftsleitungsmitglieder SRG

Bern (ots)

Nach erfolgter Wahl dreier Personen für die vakanten Positionen Direktion SRF, Direktion Angebot SRG, Direktion Operationen SRG werden diese von Jean-Michel Cina, Verwaltungsratspräsident SRG, Susanne Wille, Generaldirektorin SRG sowie Lukas Bruhin, Präsident der SRG Deutschschweiz (SRG.D) am Mittwoch, 11. März offiziell den Medien vorgestellt.

Medienschaffende werden gebeten, sich via medienstelle.srg@srgssr.ch für die Medienkonferenz anzumelden. Im Anschluss können individuelle, kurze Statements mit allen Referent:innen realisiert werden; wir bitten Sie, Ihren Bedarf (Medium, Sprache) in der Anmeldung anzugeben.

Sie erhalten morgen Vormittag bereits die entsprechende Medienmitteilung.

Datum

Mittwoch, 11. März, ab 14 Uhr

Ort

Schwarztorstrasse 21, 3007 Bern

Grosser Saal im EG

Bei Ankunft am Portal melden

Pressekontakt:

Medienstelle SRG SSR
Nik Leuenberger
Tel. 058 136 21 21
medienstelle.srg@srgssr.ch

