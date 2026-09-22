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WordPress con IA: Hostpoint lancia un nuovo assistente per siti web

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Rapperswil-Jona (ots)

Hostpoint semplifica i primi passi con WordPress con un nuovo assistente IA per siti web. Tramite pochi dati e prompt, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale gli utenti possono creare in pochi minuti una versione avanzata del proprio sito web in modo automatizzato. Il sito web è interamente basato su WordPress e può quindi essere modificato e ampliato liberamente. L'assistente IA per siti web può essere attivato come "one-click app" senza costi aggiuntivi a partire da un web hosting Smart.

Con la crescente popolarità dei vari strumenti di IA, cambia radicalmente anche il modo in cui vengono creati i contenuti digitali. Gli utenti possono ormai automatizzare numerosi passaggi per la creazione del proprio sito web e far generare testi o immagini. Con il nuovo assistente IA per siti web per WordPress, Hostpoint affronta questo sviluppo e integra la semplicità e la velocità di una soluzione IA in una soluzione basata sul content management system più diffuso e popolare al mondo.

La nuova soluzione IA per WordPress di Hostpoint è disponibile senza costi aggiuntivi con un web hosting Smart o Business oppure con un Managed Flex Server e può essere attivata direttamente nel Pannello di controllo Hostpoint come "one-click app" durante una nuova installazione di WordPress. Successivamente, con pochi dati e prompt viene creato un sito web già ampiamente strutturato, che gli utenti possono poi personalizzare individualmente.

Gli utenti forniscono ad esempio informazioni sull'azienda, sul settore e sullo scopo del sito web progettato. Su questa base, l'IA genera una struttura di sito web adeguata, un design moderno e le prime proposte per testi e immagini. In pochi passaggi, i gestori di siti web ottengono così una struttura perfettamente funzionante, che possono adattare e ampliare a piacimento.

Supporto IA unito alla flessibilità di WordPress

Dietro alla bozza generata dall'IA si cela un sito web WordPress standard. Pertanto, dopo la creazione iniziale da parte dell'assistente IA, gli utenti hanno a disposizione tutte le opzioni di configurazione personalizzata e di ampliamento offerte dallo strumento con temi, plug-in e funzioni aggiuntive. Anche dopo la creazione iniziale, gli utenti possono utilizzare l'IA come supporto per elaborare ulteriormente il sito web.

"WordPress offre numerosissime possibilità, ma richiede un po' di impegno alla prima creazione di un nuovo sito web. Grazie all'assistente IA per siti web, riduciamo notevolmente questa barriera di accesso. L'IA si fa carico di parte delle operazioni iniziali senza limitare la flessibilità di WordPress", spiega Yvan Knapp, responsabile prodotto e Chief Strategy Officer di Hostpoint.

WordPress: estremamente popolare anche in Hostpoint

WordPress è di gran lunga il content management system più diffuso al mondo e viene utilizzato in oltre il 40% di tutti i siti web del mondo. WordPress, con oltre 100 000 siti web WordPress, è il CMS più utilizzato anche in Hostpoint e rappresenta la stragrande maggioranza di tutte le installazioni CMS. Con il nuovo assistente IA per siti web, il portafoglio WordPress di Hostpoint viene ora ampliato in modo mirato con un moderno supporto IA.

Per ulteriori informazioni: https://www.hostpoint.ch/it/wordpress/

Hostpoint - il principale provider cloud svizzero per hosting, domini ed e-mail

Con 25 anni di esperienza, Hostpoint è il più grande provider di web hosting e il principale registrar di domini in Svizzera. Hostpoint offre soluzioni semplici per domini, siti web, shop online ed e-mail, il tutto da un unico fornitore. In qualità di registrar di domini accreditato ICANN, Hostpoint gestisce oltre 1,3 milioni di nomi di dominio. Grazie a un'infrastruttura all'avanguardia con server collocati in Svizzera, Hostpoint garantisce ogni giorno una gestione impeccabile di circa 340 000 siti web svizzeri e di 800 000 account di posta elettronica. La migliore assistenza del settore offre un servizio clienti personalizzato, competente ed efficiente in quattro lingue, gratuitamente, 7 giorni su 7. L'azienda, gestita al 100% dai proprietari e con sede a Rapperswil-Jona SG, impiega circa 130 persone.