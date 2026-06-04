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Alternativa svizzera a WeTransfer: Con "File Express", Hostpoint fissa nuovi standard per i servizi di trasferimento dei file

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Rapperswil-Jona (ots)

Due terzi delle persone residenti in Svizzera utilizzano piattaforme di file sharing, ma vorrebbero avere più funzioni aggiuntive utili e rilevanti per la sicurezza. Con "File Express" Hostpoint lancia una piattaforma moderna in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Traffico dati esclusivamente su server svizzeri, gestione completa dei trasferimenti e crittografia end-to-end sono solo alcune delle funzioni disponibili.

Che si tratti di contratti, documenti aziendali o foto delle vacanze, lo scambio digitale dei file è oggi indispensabile. L'invio e la ricezione semplici e sicuri non sono sempre esenti da complicazioni, soprattutto quando si parla di grandi volumi di dati. Il più delle volte vengono impiegate soluzioni Drive basate su cloud o i file vengono inviati come allegati tramite posta elettronica. Inoltre, come mostra un sondaggio rappresentativo condotto dall'istituto di ricerche di mercato Intervista, due terzi delle persone residenti in Svizzera utilizzano già piattaforme di file sharing.

Il tema della sicurezza dei dati riveste una grande importanza. Ad esempio, quasi l'80% degli intervistati ritiene importante che i dati vengano memorizzati in Svizzera quando si utilizzano i servizi di trasferimento dei file. E oltre il 70% desidera servizi che offrano una visione d'insieme più chiara sui trasferimenti e più opzioni di gestione.

Condivisione dei file semplice e sicura con la qualità Hostpoint

Con "File Express" (https://www.file-express.com/it/) Hostpoint offre ora una piattaforma per il trasferimento di file sicura ospitata interamente sul territorio svizzero. La gamma di prestazioni definisce nuovi standard: gli utenti possono iniziare a inviare file di qualsiasi tipo senza registrazione e in modo completamente gratuito. Gli utenti registrati beneficiano di funzioni aggiuntive come la gestione completa dei trasferimenti, la protezione con password e la richiesta di file. Quest'ultima funzione è particolarmente utile quando, ad esempio, si presenta la necessità di richiedere documenti generici o ufficiali. Sono disponibili inoltre opzioni di abbonamento a pagamento con ulteriore spazio di archiviazione e altre funzioni per la sicurezza e la privacy, come la crittografia end-to-end o il blocco geografico.

Per aziende e privati

Oltre allo scambio di dati privati, il trasferimento sicuro dei file è di grande importanza anche per le aziende. Ad esempio, studi di architettura, fotografi e registi, agenzie, società di software o studi legali hanno bisogno che file di grandi dimensioni ed elevati volumi di dati raggiungano i destinatari in modo semplice e sicuro. File Express è una soluzione ospitata esclusivamente in Svizzera, che semplifica la gestione dei trasferimenti e offre la completa tracciabilità e un'elevata sicurezza dei dati.

Ciò che già conosci, ma a un nuovo livello

File Express si basa su una soluzione software collaudata già esistente dell'affiliata di Hostpoint Swiss Cyber Gate. Grazie alla competenza e all'esperienza di Hostpoint, l'applicazione esistente è stata ulteriormente sviluppata in una web app completamente nuova con numerose funzioni aggiuntive e un'interfaccia utente intuitiva e ultramoderna. Come per tutti i prodotti, anche per File Express Hostpoint attribuisce particolare importanza all'usabilità, alla sicurezza, alle prestazioni e a un Customer Care di eccellenza.

Yvan Knapp, Chief Strategy Officer & Head of Product di Hostpoint, è entusiasta della nuova offerta: "Con File Express ampliamo il nostro portafoglio con una soluzione che definisce nuovi standard, e che ci consente di offrire non solo il prodotto per il trasferimento dei file più moderno, sicuro e dalle funzioni più complete, ma anche un'esperienza entusiasmante. Gestito completamente in Svizzera, ma per tutto il mondo!"

Nota per le redazioni:

All'indirizzo hostpoint.ch/it/fe-media è disponibile per il download un pacchetto multimediale completo.

Hostpoint - il principale provider cloud svizzero per hosting, domini ed e-mail

Con 25 anni di esperienza, Hostpoint è il più grande provider di web hosting e il principale registrar di domini in Svizzera. Hostpoint offre soluzioni semplici per domini, siti web, shop online ed e-mail, il tutto da un unico fornitore. In qualità di registrar di domini accreditato ICANN, Hostpoint gestisce oltre 1,3 milioni di nomi di dominio. Grazie a un'infrastruttura all'avanguardia con server collocati in Svizzera, Hostpoint garantisce ogni giorno una gestione impeccabile di circa 340 000 siti web svizzeri e di 800 000 account di posta elettronica. La migliore assistenza del settore offre un servizio clienti personalizzato, competente ed efficiente in quattro lingue, gratuitamente, 7 giorni su 7. L'azienda, gestita al 100% dai proprietari e con sede a Rapperswil-Jona SG, impiega circa 130 persone.

Swiss Cyber Gate AG vanta una pluriennale esperienza nel campo del trasferimento di dati sicuro e tracciabile. Gestisce soluzioni potenti per clienti aziendali con elevati requisiti in materia di sicurezza, compliance e trattamento dei dati in Svizzera. Tra i clienti più rinomati si annoverano Partners Group, Helsana e InfoGuard. L'azienda è stata fondata nel 2015 e dal 2022 appartiene interamente a Hostpoint.