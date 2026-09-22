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WordPress avec IA: Hostpoint lance un nouvel assistant de création de site Web

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Rapperswil-Jona (ots)

Avec son nouvel assistant IA de création de site Web, Hostpoint simplifie la prise en main de WordPress. En quelques indications et prompts seulement, les utilisatrices et utilisateurs peuvent créer automatiquement et en quelques minutes, à l'aide de l'intelligence artificielle, une version déjà très aboutie de leur site Web. Ce dernier repose entièrement sur WordPress et peut ensuite être modifié et enrichi librement. L'assistant IA de création de site Web peut être activé sous forme d'application One Click sans frais supplémentaires à partir d'un hébergement Web Smart.

La popularité croissante de divers outils d'IA modifie radicalement la manière dont les contenus numériques sont créés. Ainsi, les utilisatrices et utilisateurs peuvent désormais automatiser de nombreuses étapes de la création de leurs propres contenus Web et générer des textes ou des images. Avec son nouvel assistant IA de création de site Web pour WordPress, Hostpoint s'inscrit dans cette évolution et intègre la simplicité et la rapidité de l'IA dans une solution qui s'appuie sur le système de gestion de contenu le plus populaire et le plus répandu au monde.

La nouvelle solution d'IA pour WordPress de Hostpoint est disponible sans frais supplémentaires avec un hébergement Web Smart ou Business ou un Managed Flex Server. Lors d'une nouvelle installation WordPress, elle peut être activée directement dans le Control Panel Hostpoint sous la forme d'une application One Click. Ensuite, quelques indications et prompts suffisent pour créer un site Web déjà largement structuré, que les utilisatrices et utilisateurs peuvent encore personnaliser selon leurs besoins.

Pour ce faire, ils peuvent indiquer des informations sur leur entreprise, leur secteur d'activité ou l'objectif du site Web prévu. Sur cette base, l'IA génère une structure de page adaptée, un design moderne et des premières propositions de textes et d'images. En quelques étapes, les propriétaires de sites Web obtiennent ainsi une structure entièrement fonctionnelle qu'ils peuvent ensuite adapter et étoffer à leur guise.

L'assistance de l'IA associée à la flexibilité de WordPress

Derrière le projet généré par l'IA se cache un site Web WordPress classique. Après sa création initiale par l'assistant IA, les utilisatrices et utilisateurs disposent ainsi de toutes les possibilités de personnalisation et d'extension offertes par les thèmes, les plug-ins et les fonctionnalités supplémentaires. Même après la création initiale, les utilisatrices et utilisateurs peuvent continuer à utiliser l'IA pour modifier leur site Web.

"WordPress offre de très nombreuses possibilités, mais exige un certain travail personnel, surtout lors de la création d'un nouveau site Web. Avec notre assistant IA de création de site Web, nous réduisons considérablement cette difficulté initiale. L'IA prend en charge une partie du travail de développement initial, sans limiter la flexibilité de WordPress", explique Yvan Knapp, responsable produit et Chief Strategy Officer de Hostpoint.

WordPress est également très populaire chez Hostpoint

WordPress est de loin le système de gestion de contenu le plus répandu au monde et est utilisé par plus de 40% de tous les sites Web de la planète. C'est également le CMS le plus utilisé chez Hostpoint, avec plus de 100 000 sites Web, et la plateforme constitue la grande majorité des installations de CMS. Avec le nouvel assistant IA de création de site Web, Hostpoint enrichit désormais spécifiquement son offre WordPress d'une assistance par IA moderne.

Pour plus d'informations: https://www.hostpoint.ch/fr/wordpress/

Hostpoint - premier fournisseur suisse de cloud pour l'hébergement, les domaines et les e-mails

Fort de 25 années d'expérience, Hostpoint est le plus grand fournisseur d'hébergement Web et le principal registraire de domaines en Suisse. Hostpoint propose des solutions simples et efficaces de source unique - pour les domaines, les sites Web, les boutiques en ligne et la messagerie électronique. En tant que bureau d'enregistrement de domaines accrédité par l'ICANN, Hostpoint administre plus de 1,3 million de noms de domaines. Avec son infrastructure de pointe et ses serveurs situés en Suisse, Hostpoint garantit quotidiennement un fonctionnement stable de quelque 340 000 sites web suisses et de 800 000 comptes e-mail. La meilleure assistance du secteur fournit un service client gratuit, 7 jours sur 7, personnalisé, compétent et efficace en quatre langues. L'entreprise, gérée à 100% par ses propriétaires, siège à Rapperswil-Jona SG et emploie environ 130 personnes.